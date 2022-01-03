В Госдуме предложили убрать некрополь у стен Кремля. Кто там похоронен на самом деле

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ликвидировать некрополь у кремлевской стены и вынести из мавзолея тело Ленина. По словам парламентария, захоронения на Красной площади являются «кощунством», поскольку это публичное место, где гуляют и развлекаются горожане. Хоронить людей у стен Кремля начали после Октябрьской революции большевики, и там есть очень необычные могилы.

Некрополь у кремлевской стены на Красной площади стоит перенести в другое место. Такую идею выдвинул вице-спикер Государственной Думы, представитель фракции ЛДПР Борис Чернышов, передает РИА «Новости».

По его словам, могилы на площади, где оживленно идет городская жизнь, являются кощунством и издевательством над захороненными там людьми.

«Все это возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — заявил парламентарий.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — подытожил Чернышов.

Он напомнил, что Ленин никогда не изъявлял желания быть выставленным после смерти подобно мумии.

«Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов, вождю пролетариата — им всем вместе наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами», — добавил вице-спикер.

Позиция Кремля

В конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о перезахоронении тела Ленина не является насущным.

«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — заявил представитель Кремля.

В 2019 году Владимир Путин говорил, что не стоит трогать забальзамированное тело Ленина. «По крайней мере до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые связывают с этим свою собственную жизнь, свою судьбу», — отмечал российский президент.

При этом Путин добавлял, что Ленин – не государственный деятель, а революционер, «заложивший бомбу» под основание СССР федерализацией бывшей Российской Империи.

Коммунисты, естественно, против

В середине декабря депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков заявил URA.RU, что невозможны не то, что похороны Ленина, а сами дискуссии об этом.

«Это невозможно ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе — ни при каких обстоятельствах. И нынешняя власть на это не пойдет, и те, кто придет вслед за ними. Мавзолей и тело Владимира Ильича никто трогать не даст. Тут российский народ поднимется, все пойдет по самому жесткому сценарию», — сказал парламентарий.

В последние годы перезахоронить труп Ленина предлагали глава Чечни Рамзан Кадыров, первый президент СССР Михаил Горбачев, журналистка Ксения Собчак и кинорежиссер Никита Михалков.

Доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что вопрос перезахоронения Ленина будет в России закрыт.

«Эта тема традиционно считается скандальной, начиная с середины 90-х, когда действительно ностальгия по СССР была высокой, и у КПРФ был достаточно серьезный такой базовый идеологический электорат. Однако с тех пор ситуация, конечно, изменилась, поскольку тех же «зюгановских бабушек» образца 1996 года уже просто нет физически.

По сути, эта тема поддерживает сама себя, так как она скандальная и частью общества может восприниматься негативно», — указал эксперт.

По мнению директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, тема с перезахоронением Ленина — это «исключительно информационная дымовая ракета, замещающая действительно важные вопросы».

Кто захоронен у кремлевской стены

Некрополь у стен Кремля был основан большевиками вскоре после Октябрьской революции, в ноябре 1917 года. Первую братскую могилу на Красной площади постановил устроить Московский военно-революционный комитет (ВРК) – там захоронили убитых в боях с белогвардейцами-юнкерами красных.

Среди первых погребенных у стен Кремля кроме советских героев и вождей встречаются весьма неоднозначные фигуры. Среди них —

боевик-каторжанин Ян Вальдовский, погибший от ран при штурме кадетского корпуса в Лефортово; несколько латышей-красногвардейцев; участник ареста царской семьи Василий Войтович; 14-летний мальчик Павлик Андреев, известный по легенде как «Московский Гаврош»; десятки иных большевиков.

Кроме того, у стен Кремля похоронили 13 погибших во время боев в Москве солдат-двинцев, отказавшихся во время боев Первой Мировой войны сражаться с немцами и заточенных в Бутырскую тюрьму. После революции почти тысяча двинцев перешла на сторону красных.

Там же похоронили троих солдат запасного самокатного батальона и солдат из кремлевского караульного батальона. Гибель захороненных людей из этих подразделений также покрыта завесой советских мифов.

Наконец, особое внимание на себя обращают урны с прахом американского коммуниста Вильяма Дадли Хейвуда, японского коммуниста Сэна Катаямы и писателя из США Джона Рида, который написал книгу об Октябрьской революции «Десять дней, которые потрясли мир».

В разные годы у стен Кремля захоронили известных деятелей коммунистического движения; убитых белогвардейцами за границей советского дипломата В. Воровского и участника расстрела Николая II и его семьи П. Войкова.

Кроме того, там похоронены все советские генсеки (кроме Хрущева) и многочисленные члены Политбюро КПСС. Всего в некрополе покоятся более 400 человек. Среди них лежат также космонавты (в числе которых Юрий Гагарин) и конструктор ракет Сергей Королев.

В 2013 году СМИ сообщали, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах подготовлены колумбарии для останков из кремлевского некрополя. Председатель правления Объединения родственников лиц, похороненных в Почетном некрополе у Кремлевской стены, Иван Баграмян заявил тогда РИА «Новости», что потомки захороненных там людей выступают против.

«Мы отрицательно относимся к этой идее. То, где это сейчас находится — это достойное место, это история. А уподобляться властям Эстонии, которые переставляли Бронзового солдата с такими протестами — сейчас не нужно никому, это вызовет раскол общества», — заявил тогда Баграмян.

Почему Ленин лежит в Мавзолее

Лидер большевиков Владимир Ленин умер в 1924 году. Незадолго до этого Сталин на заседании Политбюро ВКП(б) заявил, что здоровье Ленина ухудшилось и он может скоропостижно скончаться. Захоронить его тело в случае кончины Сталин предложил «вне противоречия старым русским обычаям».

«Этот вопрос, как мне стало известно, очень волнует и некоторых наших товарищей в провинции…

Нужно забальзамировать тело Ленина. Существуют на сей счет новейшие методы, таким образом, сохранить Ленина на многие годы. Это не противоречит и старым русским обычаям. Поместить его в специально оборудованный склеп», — сказал он.

Сталину возразил командующий Красной армией Лев Троцкий.

«Мне стало понятным, куда клонят эти сначала непонятные рассуждения и указания, что Ленин — русский человек и его надо хоронить по-русски. По-русски, по канонам Русской православной церкви, угодники делались мощами. По-видимому, нам, партии революционного марксизма, советуют идти в ту же сторону — сохранить тело Ленина. Прежде были мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского, теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича», — заявил Троцкий.

22 января 1924 года тело вождя мирового пролетариата было временно забальзамировано для продления времени прощания с усопшим, затем было принято решение о долгосрочном сохранении тела Ленина.