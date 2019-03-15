«Вставай»: Ленина пытались воскресить оливковым маслом

На Красной площади задержали мужчину, который пытался облить оливковым маслом Мавзолей Ленина. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 14 марта, пишет газета «МК». Неизвестный пришел на площадь с пакетом масла и начал поливать им Мавзолей, выкрикивая: «Вставай, вставай!».

Впрочем, как отмечает собеседник РИА «Новости», к Мавзолею хулиган пройти не смог — он облил только брусчатку. «Проход туда сейчас закрыт, это все происходило рядом, поэтому Мавзолей никак не пострадал», — уточнил источник. Известно, что усыпальница закрыта на профилактику с 18 февраля до 16 апреля.

Реклама

Как сообщает «МК», сам мужчина признался, что прийти на Красную площадь его побудили некие «внутренние мотивы». Сообщается, что хулиган был трезв. В рапорте сотрудница полиции указала, что он хотел воскресить вождя.

Задерживать мужчину не стали — полицейские на месте происшествия составили на «воскресителя» административный протокол за мелкое хулиганство. Его обязали выплатить штраф в размере 500 рублей.

Отметим, что в октябре прошлого года в сети появилось фото, на котором сотрудники скорой помощи вбегают в Мавзолей. В дежурной части усыпальницы телеканалу «360» объяснили, что одному из посетителей в составе экскурсии стало плохо. Тем не менее снимок стал поводои для массы ироничных комментариев в соцсетях.

«Ленин жив! Неспроста же мавзолей на обед закрывается», — отмечал один из комментаторов. Еще один написал, что медики приехали туда, чтобы проверить вождю пульс.

Между тем Мавзолей становится объектом не только безобидных шуток, но и вопиющего вандализма.

В феврале 2016 года пожилой мужчина из Белоруссии бросил в него бутылку с зеленой краской — в результате вход в усыпальницу был закрыт.

Инцидент произошел в выходной день — около 14:00. Злоумышленник — 78-летний уроженец Белоруссии — отказался объяснять мотивы своего поступка. Вместо этого он потребовал немедленно вызвать на место происшествия журналистов и представителей администрации президента. Указанные лица не прибыли — зато подоспела бригада скорой психиатрической помощи. Мужчину госпитализировали. Сооружение в результате отмыли.

Годом ранее, в январе 2015 года, акт вандализма в Мавзолее осуществили активисты движения «Синий всадник». Олег Басов и Евгений Авилов облили сооружение святой водой из пятилитровых бутылей, выкрикивая: «Встань и уйди».

Сотрудники правоохранительных органов сразу задержали их и доставили в ОВД «Китай-город». Там у активистов забрали телефоны и составили на них протоколы. Хулиганы провели ночь в отделении полиции.

На следующий день Тверской районный суд арестовал их на десять суток. Об этом представитель «Синего всадника» Ирина Думицкая сообщала «ОВД-Инфо».

До этого Мавзолей подвергся вандализму в ноябре 2010 года. Тогда правоохранители задержали мужчину, бросившего в здание рулон туалетной бумаги, сообщал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах столицы.

«Мужчина, бросивший в Мавзолей рулон туалетной бумаги и брошюру «Практические советы хозяину и хозяйке», был задержан», — отметил собеседник агентства. По его словам, нарушителя правопорядка доставили в психиатрическую больницу.

Усыпальница оказывалась в центре внимания в марте того же года. По данным Следственного управления при прокуратуре РФ, днем 15 марта 2010 года 33-летний житель Московской области преодолел заграждения и попытался проникнуть на территорию Мавзолея.

Сотрудник ОВД «Китай-город», дежуривший на Красной площади, попытался пресечь противоправные действия злоумышленника. Однако тот ударил силовика кулаком в лицо, после чего выстрелил в него из травматического пистолета. Жителя Подмосковья вскоре задержали. Против него возбудили уголовное дело. Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим.