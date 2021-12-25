Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Появилось видео спасения выжившего летчика Су-24М, сбитого шесть лет назад в Сирии 15:23
Лайшев отреагировал на слова Рудковской о незаконности протеста 15:23
NASA отправило в космос телескоп James Webb ценой $10 млрд 15:20
Володин назвал десять главных законов, вступающих в силу в январе 15:11
Швеция повысила боеготовность армии из-за ситуации на Украине 15:06
Фетисов назвал преимущество российской хоккейной сборной на МЧМ 15:01
Путин и Вучич обсудили поставки российского природного газа в Сербию 14:54
Суд вынес приговор обвиняемому в избиении PR-директора «Спартака» 14:45
Власти Мали опровергли информацию о присутствии ЧВК на территории страны 14:44
Двух сбежавших из волгоградской колонии осужденных задержали в Ростовской... 14:33
Общество

Сайт «ОВД-Инфо*» заблокирован. Проект обвинили в пропаганде терроризма

В «ОВД-инфо*» назвали блокировку сайта актом государственной цензуры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Подмосковный суд постановил, что правозащитный проект «ОВД-Инфо*» пропагандирует терроризм и экстремизм. Роскомнадзор заблокировал сайт проекта и потребовал от соцсетей удалить его аккаунты. Сама организация считает блокировку своего сайта проявлением государственной цензуры. «ОВД-Инфо» освещает публичные акции в России, в том числе массовые митинги, и оказывает юридическую помощь задержанным.

Доступ к сайту «ОВД-Инфо» (организация включена Минюстом в список иноагентов) постановил ограничить Луховицкий районный суд Московской области. В реестре Роскомнадзора говорится, что доступ ограничивается как к сайту целиком, так и к отдельной странице.

Как пояснил Роскомнадзор, подмосковный суд признал, что «ОВД-Инфо» пропагандирует терроризм и экстремизм на территории России. «Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — добавили в ведомстве.

«ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале заявило , что проекту не сообщали причины блокировки и ранее от организации не требовали удалить какой-либо незаконный контент.

В проекте уточнили, что 13 декабря им на электронную почту пришло требование явиться утром 14 декабря в Луховицкую прокуратуру. Адвокат организации приехала в прокуратуру, как и требовалось, однако ей не объяснили суть претензий.

«15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам. 20 декабря суд вынес решение о блокировке», — отметили в проекте. Правозащитники пообещали обжаловать решение суда.

«Мы считаем эту скрытную блокировку актом государственной цензуры, цель которой — остановить нашу работу. Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта», — добавили в организации.

От иноагента до экстремиста

В конце сентября Минюст признал «ОВД-Инфо» иностранным агентом. Организация подала иск, однако Замоскворецкий районный суд оставил решение министерства без изменений.

Суд пояснил, что «ОВД-Инфо» публикует «инструкции, как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности». Кроме того, судья отметил, что проект раскрывает информацию о неправомерном привлечении политических активистов к уголовной ответственности в связи с их политической позицией, освещает преследование независимых СМИ и журналистов и размещает шаблоны жалоб и заявлений в суд на действия сотрудников правоохранительных органов. Судья также заявил со ссылкой на данные прокуратуры, что «ОВД-Инфо» получает деньги от правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), тоже признанного иноагентом.

В «ОВД-Инфо» убеждены, что проект признали иноагентом за участие в общественной кампании против самого закона об иностранных агентах.

«Мы воспринимаем случившееся как акт политического давления на «ОВД-Инфо». Включение в реестр произошло на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об иноагентах, которую инициировал в том числе «ОВД-Инфо», — указали в проекте.

Там признались, что включение в реестр иноагентов не стало для организации неожиданностью. «Уже почти десять лет мы каждый день пишем про политически мотивированные преследования, и удивить нас сложно. Тем более — сейчас: мы видим, какая погода за окном и как один за другим иноагентами признают независимые СМИ, журналистов и гражданские инициативы», — добавили в «ОВД-Инфо».

Статус иноагента там назвали «черной меткой». По мнению организации, главная проблема не в том, что иноагенты обязаны маркировать свои материалы и вести дополнительную отчетность. Суть в том, что государство может «накинуть лассо на любую неугодную инициативу, а затем произвольно его затягивать».

Власти России, в свою очередь, заявляют, что закон об иноагентах защищает Россию от вмешательства иностранных сил в ее политическую жизнь и никого не ущемляет.

«Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. <…> Мы не требуем даже прекращения [деятельности]», – сказал президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции 23 декабря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть