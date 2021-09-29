Основателей «Медиазоны» и проект «ОВД-Инфо» включили в реестр СМИ-иноагентов

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главред издания Сергей Смирнов включены в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции России.

Также министерство включило в реестр проект «ОВД-Инфо».

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило организацию «Важные иноагенты» в реестр СМИ-иноагентов.

Внесенная в реестр организация была создана журналистами «Важных историй». Все они — Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун и Степан Петров — также были ранее признаны иноагентами.

Также Минюст внес телеканал «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в реестр СМИ-иноагентов.

15 июля 2021 года ведомство включило в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе главреда «Открытых Медиа» Юлию Ярош и главного редактора «Проекта» Романа Баданина.