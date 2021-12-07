Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Павлюченко: в моем сердце всегда Косторная — у нее классные прыжки... 14:16
Чубайс предсказал изменения в жизни каждого человека в ближайшие 30 лет 14:14
Ученые связали употребление каннабиса с нарушениями сна 14:12
Таксисты устроили забастовку в Волгограде 14:12
«Дорожка уже проторена»: фигуристка Павлюченко объяснила феноменальный успех... 14:08
Минтруд подготовил предложения о допкомпенсации инфляции для пенсионеров 14:07
Клип Баскова и Милохина за сутки набрал более 1,5 миллионов просмотров 14:04
Задержан брат подозреваемого в хищениях бывшего главы Калининского района Петербурга 13:56
Ходыкин: сложно оценить дебют Тутберидзе в парном катании, Тарасову и Морозова все... 13:56
Бразильский нападающий с российским паспортом заявил о желании вернуться... 13:55
Общество

«Омикрон» как защита: вирусологи обсуждают ускоренную эволюцию COVID-19

Эксперты: штамм «омикрон» может стать живой вакциной от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Эрик Романенко/ТАСС
Появление «омикрон»-штамма говорит о новом этапе эволюции коронавируса, он способен выступить естественной вакциной. Такие оценки приводят эксперты, изучающие ситуацию с распространением инфекции в мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной, полагает член-корреспондент РАН Петр Чумаков. У этой разновидности снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции, заявил вирусолог во вторник, 7 декабря, в беседе с Ura.ru.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции.

Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса.

То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — пояснил Чумаков.

Он также допустил, что с появлением «омикрона» больше не будет локдаунов. «Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет «омикрон» болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины.

Если это даст передышку для медицины, то, наверное, мы не увидим больше серьезных карантинов», — полагает эксперт.

«Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам специалистов, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. При этом в ВОЗ сообщили, что не зарегистрировали ни одной смерти от нового штамма. 6 декабря первые случаи «омикрона» выявили в России.

С мнением о том, что «омикрон»-штамм коронавируса способен выступить естественной вакциной, согласился директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

«Однако она будет гораздо опаснее классических прививок за счет осложнений после болезни», — приводит его слова ТАСС.

По подсчетам агентства, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 7 декабря остался на отметке 0,98. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 31 096. От последствий заболевания в минувшие 24 часа скончались 1182 человека. Условная летальность заболевания возросла до 2,88%, следует из сведений оперативного штаба.

По состоянию на 6 декабря 2021 года Россия находится на 91-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 40,03%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть