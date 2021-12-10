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Общество

Севастополь стал лидером. В правительстве оценили прививочную кампанию в регионах

Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 55,7%

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Валерий Мельников/РИА «Новости»
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,7%, сообщила 10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова. Лидером среди регионов оказался Севастополь, где показатель составляет 83,7%. Для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы антитела были у 80% взрослых россиян.

В России вырос уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила в пятницу, 10 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, за неделю этот показатель увеличился с 53,7% до 55,7%, а полный цикл вакцинации прошли 67,26 млн раз.

«По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета составляет 55,7%.

Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», — отметила Голикова.

Лидером среди регионов оказался Севастополь, где данный индикатор составляет 83,7%. «Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Карелия, Санкт-Петербург, Тыва, Московская область, Москва. При этом небольшое снижение произошло в Магаданской области и Чечне», — сообщила она.

Темпы вакцинации не должны замедляться, поскольку показатели коллективного иммунитета будут снижаться из-за необходимости ревакцинировать уже привившихся жителей, поясняла ранее вице-премьер.

Голикова также указала, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослых россиян (или более 90 млн жителей страны).

При этом оценки значения, при котором можно говорить о коллективном иммунитете, разнятся. Некоторые эксперты прежде называли планку в 60-70% от взрослого населения страны. Позднее появлялась информация, что власти якобы планируют достичь определенного процента вакцинированных «от планового числа». Впрочем, официальных подтверждений она не нашла.

По состоянию на 9 декабря 2021 года Россия находится на 91-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 40,83%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data.

За последние сутки в России выявили 30 873 заразившихся коронавирусом, 1 176 человек скончались от последствий заболевания. Условная летальность осталась на уровне 2,88%, следует из данных федерального оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в пятницу остался на отметке 0,94 в целом по стране, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Как россияне относятся к вакцинации

По данным социологических служб, доля вакцинированных от коронавируса россиян продолжает расти и на конец ноября достигла 46%. В то же время 36% респондентов не готовы сделать прививку.

Более половины россиян не поддерживают всеобщую обязательную вакцинацию. Три четверти жителей страны против введения QR-кодов в общественном транспорте, 67% не поддерживают реализацию этой меры при посещении общественных мест и массовых мероприятий.

53% россиян не боятся заразиться коронавирусом, 45% — опасаются. Это соотношение сохраняется почти неизменным на протяжении последних месяцев, отмечают исследователи.

Среди тех, кто является противником обязательной вакцинации от коронавируса, преобладает мнение, что прививка от COVID-19 «должна быть добровольной; это личное дело каждого; обязательная вакцинация — нарушение прав человека» (таких порядка 37% от тех, кто не поддерживает обязательную вакцинацию). Еще 21% не доверяет вакцине, потому что она «новая, неизученная». Лишь 2% ответивших видят в обязательной вакцинации «заговор, геноцид, чипирование».

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