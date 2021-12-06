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Общество

За стеклом: что изменится в правилах содержания балконов

Минстрой разъяснил, кому с 1 марта грозят штрафы за самовольное остекление балконов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде, отметили в Минстрое. С 1 марта 2022 года утратит силу соответствующее постановление правительства, но ему на смену придет приказ Министерства строительства и ЖКХ. Основное отличие в том, что требования к пользованию жилыми помещениями будут распространяться не только на граждан, но и на юрлиц-собственников помещений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Новые правила пользования жилыми помещениями не вводят новых требований для граждан-собственников жилья. Об этом 6 декабря заявили в Минстрое, комментируя сообщения о штрафах за самовольную модернизацию балконов.

О том, что соответствующие нормы вступят в действие с 1 марта 2022 года, рассказал «Вечерней Москве» глава Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин. По его словам, собственников обяжут привести балкон при его остеклении в первоначальное состояние. В противном случае россиян смогут оштрафовать на 5 тыс. рублей, а при нарушении противопожарных правил эта сумма увеличится еще на 2,5 тыс. рублей.

Однако, как разъяснили в Министерстве строительства и ЖКХ, требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку содержатся в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утвержденных правительством еще в 2006 году.

«С 1 марта 2022 года данное постановление утратит силу и вступит в силу приказ Минстроя России от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», — сообщили в ведомстве.

Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно приказу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений.

По действующему федеральному законодательству, к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — все это относится к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно, отмечается в сообщении на сайте Минстроя.

Граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на улучшенные, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление, говорится в релизе.

«Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта РФ. Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания», — порекомендовали в министерстве.

В Минстрое отметили, что штрафы за остекленные балконы не являются нововведением — они существовали и прежде: «Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий».

В Москве с 2011 года установлен следующий порядок: горожане имеют право проводить остекление балконов, но только в том случае, если их конструкция не изменяет архитектурный облик здания.

В Московской области аналогичные меры были введены с 30 июня 2021 года.

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