Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов

В Минстрое объяснили ситуацию со штрафами при остеклении балконов. В ведомстве рассказали, что подобные штрафы не являются нововведением, они существовали и прежде.

«Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — говорится в публикации на сайте Минстроя.

С 1 марта 2022 года в России будут штрафовать за самовольную модернизацию балконов не только физических, но и юридических лиц, которые являются собственниками помещений. За соответствующее нарушение могут грозить штраф в 5 тыс. рублей и демонтаж конструкции. Также в случае нарушения противопожарных правил штраф может увеличиться на 2,5 тыс.

По словам члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константина Крохина, людей, застекливших балконы до вступления в силу норм, штрафовать не будут.