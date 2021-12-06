Юрист Крохин рассказал о штрафах, ожидающих россиян при остеклении балконов

Новые правила эксплуатации жилья, которые начнут действовать 1 марта следующего года, обяжут собственников привести балкон при его остеклении в первоначальное состояние. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя Жилищного союза столицы, члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константина Крохина.

В соответствии с новыми нормами, которые были утверждены в мае, арендаторы и собственники должны «не осуществлять переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса России».

Юрист подчеркнул, что обновления в нормах нужны для борьбы с перепланировками жилья.

«В то же время это положение дает зеленый свет региональным властям учитывать свои местные правила касаемо переустройства балконов и лоджий, а также иных переделок. Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования», — уточнил он.

Как добавил Крохин, людей, застекливших балконы до вступления в силу норм, штрафовать не станут.

Ранее юрист предупредила о риске лишиться жилья из-за перепланировки.