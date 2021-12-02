112: отец погибшего Марцинкевича попросил продолжать уголовное дело против сына

Сергей Марцинкевич полагает, что его сын Максим Марцинкевич, которого нашли мертвым в одиночной камере в сентябре 2020 года, не мог совершить самоубийство. Он отказался от прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Поэтому вину националиста Тесака теперь должны будут доказать в суде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В четверг отца Максима Марцинкевича, умершего в колонии националиста, известного по прозвищу Тесак, официально признали его представителем, передает Telegram-канал 112.

По его информации, Сергей Марцинкевич отказался от прекращения уголовного дела в отношении своего сына по нереабилитирующим основаниям. Такая возможность в связи со смертью обвиняемого предусматривается УПК.

«Поэтому вину покойного должны будут доказать в суде», — отмечается в публикации.

Максима Марцинкевича обнаружили мертвым утром 16 сентября 2020 года в одиночной камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. По данным Следственного комитета, смерть Тесака не носила криминального характера, однако его родственники подвергают версию о суициде сомнению.

Как считает Сергей Марцинкевич, его сын не мог совершить самоубийство.

Он утверждает, что Тесака сначала пытали, а затем подстроили его смерть.

По данным следователей, перед смертью Тесак написал девять явок с повинной, в которых признался в серии убийств. Однако с этой версией не согласен отец Марцинкевича.

«Отец самого известного националиста нулевых долго добивался расследования смерти сына, но в итоге оно так и не было возбуждено — СК решил, что это однозначно самоубийство. Марцинкевича будут судить за преступления, в которых он признался», — отмечает Telegram-канал Baza.

Сообщается также, что в ближайшее время Следственный комитет России завершит расследование уголовного дела в отношении бывших соратников Марцинкевича, обвиняемых в убийствах на почве межнациональной розни. Привлечь их к уголовной ответственности позволили показания Тесака.

«Успел признаться»

Марцинкевич был сооснователем и идеологом неформального международного общественного движения «Реструкт», действовавшего на постсоветском пространстве (запрещено на территории России). Его узнаваемость как одного из российских политиков социологи оценивали на уровне 4%.

После гибели в СИЗО в распоряжении следствия оказались несколько предсмертных записок. Нескольких человек арестовали — Тесак давал свидетельские показания по эпизодам, в которых они фигурировали.

Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Марцинкевич «активно сотрудничал со следствием и перед своей смертью успел признаться в серии убийств».

В начале августа 2021 года Telegram-каналы распространили кадры, на которых Марцинкевич предположительно говорит о своей причастности к убийствам мигрантов.

«Помогал привезти гастарбайтеров на эту базу, прятать головы... Помогал переносить тела... Потом подбрасывал головы в районе Гольяново».

Речь может идти о преступлениях, совершенных в декабре 2003 года, когда на востоке Москвы в районе Гольяново обнаружили две отрезанные головы. Жертвы были выходцами с Кавказа.

Приговор Тесаку

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным по нескольким статьям, в том числе о разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Суд также установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности. Несколько других фигурантов дела также получили различные сроки заключения — от трех до 10 лет.

В то же время Тесака не привлекали по делу об убийствах в Гольяново, в материалах СК он проходит свидетелем. Как отмечает адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Марцинкевича, националиста не привлекали по делу об этих преступлениях, а представленная видеозапись, по его оценкам, была сделана «после пыток и морального давления».

Он также напомнил, что после гибели Марцинкевича у него во рту нашли записку, в которой Тесак «прямо указал, что оговорил ряд людей после пыток», а на его теле нашли несколько повреждений.