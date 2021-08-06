«Помогал прятать головы». Опубликовано видео с признаниями Тесака

Telegram-каналы распространили в пятницу кадры, на которых националист Максим Марцинкевич, скончавшийся в сентябре 2020 года в одиночной камере, предположительно говорит о своей причастности к убийствам мигрантов. Как отмечает адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Марцинкевича, националиста не привлекали по делу об этих преступлениях, а представленная видеозапись, по его оценкам, была сделана «после пыток и морального давления». О том, что еще происходило после смерти Тесака, — в материале «Газеты.Ru».

Видеозапись с фрагментами допроса националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, распространил в ночь на пятницу, 6 августа, Telegram-канал «Двач».

На опубликованных кадрах Марцинкевич, предположительно, признается в своей причастности к убийствам мигрантов.

«Помогал привезти гастарбайтеров на эту базу, прятать головы... Помогал переносить тела... Потом подбрасывал головы в районе Гольяново», — говорит Тесак.

Убийства из 2000-х

По всей вероятности, речь может идти о преступлениях, совершенных в декабре 2003 года. На востоке Москвы в районе Гольяново обнаружили две отрезанные головы. Жертвы были выходцами с Кавказа.

Как писала в 2003 году газета «Известия», одну из голов нашел на столе для домино житель улицы Красноярской, который вышел погулять с собакой. Голова лежала в полиэтиленовом пакете с надписью «С Новым годом». Вторую голову в таком же пакете обнаружила дворник в контейнере около дома на соседней улице Алтайской.

Как установили эксперты, жертвы погибли за сутки до этого, перед смертью их избивали. Головы были отсечены от тел одним ударом топора.

Позднее был задержан один из экс-лидеров националистической организации «Русская цель» Семен Токмаков. Он признался в убийствах двух мигрантов в Гольяново.

Приговор Тесаку

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным по нескольким статьям, в том числе о разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Суд также установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности. Несколько других фигурантов дела также получили различные сроки заключения — от трех до 10 лет.

В то же время Тесака не привлекали по делу об убийствах в Гольяново – в материалах СК он проходит свидетелем, напоминает адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Марцинкевича. По его оценкам, националист дал признательные показания в соучастии в убийствах «после пыток и морального давления, которое могли на него оказать сотрудники ФСИН».

«Марцинкевича из колонии в Коми неожиданно перевели в СИЗО Красноярска, хотя преступление, о котором он говорит на видео, расследовалось в Москве. В том изоляторе его держали почти год. После этого уже в изоляторе Новосибирска он заявил адвокату, что оговорил себя и других людей под физическим и психологическим давлением», — приводит ТАСС слова Михальчика.

Он напомнил, что после гибели Марцинкевича у него во рту нашли записку, в которой Тесак «прямо указал, что оговорил ряд людей после пыток», а на его теле был найден ряд повреждений.

Гибель в СИЗО

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в одиночной камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти — суицид. По данным СК, смерть не носила криминального характера, родственники покойного подвергают эту версию сомнению.

В распоряжении следствия оказались несколько предсмертных записок — некоторые были опубликованы в СМИ. После гибели Тесака были арестованы несколько человек, по делам которых он давал свидетельские показания. Как указала официальный представитель СК Светлана Петренко, Марцинкевич «активно сотрудничал со следствием и перед своей смертью успел признаться в серии убийств».

Что произошло после смерти Тесака

В конце 2020 года стало известно о задержании в Москве, Сочи и Тюмени шести человек, которых подозревают в причастности к преступлениям начала 2000-х, в том числе к убийствам выходцев из Центральной Азии.

По данным следствия, они были соратниками Марцинкевича. Им предъявлены обвинения в убийстве двух и более человек, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти и вражды. Доказательства были собраны при расследовании убийств двух человек в 2007 году в городе Королеве Московской области. Подлинность показаний подтвердило обнаружение останков тел в местах, указанных Тесаком, заявляло следствие.

В январе 2021 года режиссер Влади Антоневич опубликовал письмо, предположительно написанное Тесаком с признанием в убийствах, совершенных в середине 2000-х. Как отметила «Новая газета», в нем раскрываются детали допросов в красноярском СИЗО-1 и подробности этнических убийств. Издание отмечает, что подлинность письма официально не подтверждена представителями Марцинкевича.

«В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все. В том числе про армяна, дачу и проститутку, которую потом того», — утверждается в письме, автор которого призвал всех, на кого дал показания, срочно уезжать за границу. «Телефоны слушаются. Установлено наблюдение. Валить надо резко. Меня ведут откапывать тела, после этого всех будут брать. Продержаться я не смог», — говорится в послании. Его автор также указал, что «взял на себя участие в казни таджика и дага».

В июле 2021 года ФСБ и МВД пресекли деятельность двух неонацистских группировок, созданных последователями Марцинкевича в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. По данным силовиков, их участники выступали за «изгнание из России» мигрантов из Северного Кавказа и Центральной Азии, создание «белого» государства и установление в РФ «нацистского строя», также они намеревались создать всероссийскую радикальную политическую структуру.

Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище Москвы, где в начале июля неизвестные вандалы осквернили его могилу — в частности, сожгли портрет умершего. Полиция проводит проверку по данному факту.

О деятельности Тесака

Марцинкевич был сооснователем и идеологом неформального международного общественного движения «Реструкт», действовавшего на постсоветском пространстве (запрещено на территории России). Его узнаваемость как одного из российских политиков социологи оценивали на уровне 4%.

По данным Фонда «Общественное мнение», каждый третий россиянин считает, что люди коренной национальности должны иметь больше прав, чем люди других национальностей, живущие на той же территории. При этом большая часть респондентов уверены: тот факт, что в стране живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы. В то же время 58% опрошенных считают, что нужно ограничить въезд представителей некоторых национальностей в тот регион, где они живут. 17% россиян признались, что испытывают неприязнь к представителям той или иной национальности.