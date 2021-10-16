Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский 12:47
Опубликовано видео допроса мужчин, задержанных после конфликта в московском метро 12:45
Лыжник Большунов перенес операцию на верхней челюсти 12:44
NI указал на необычную деталь российско-китайских морских учений «Морское... 12:33
Минэнерго Украины объявило, что угля в стране не хватит до конца отопительного... 12:33
Фигуристка Щербакова повредила шею 12:26
Названа причина крушения американского F-22 во Флориде 12:20
Новак заявил, что энергетический кризис в Европе может повториться 12:17
Новак: Россия фиксирует рекордное потребление газа в 2021 году 12:09
Омбудсмен рассказал о колонии во Владикавказе, где прошли беспорядки 11:59

«Ъ»: Тесак незадолго до смерти оформил девять явок с повинной по делу о серии убийств

close
100%
Двач/Telegram

Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до смерти в сентябре 2020 года оформил девять явок с повинной, дав показания на своих соратников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката одного из соратников Тесака Александра Тимошенко.

По словам правозащитника, в феврале прошлого года Марцинкевич признался следствию, что совершил убийство в 2007 году. Он также помог раскрыть еще два преступления 2003 года: в первом случаев в Москве националисты отрезали головы двум приезжим и отправили в СМИ заявления с требованиям закрыть границы России со странами Средней Азии; во второй раз двойное убийство было совершено в Смоленской области.

По данным газеты, Следственный комитет России завершило расследование уголовного дело в отношении целой группы соратников Марцинкевича, обвиняемых в совершении серии убийств на почве межнациональной розни (п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело в отношении порядка десяти человек было возбуждено в сентябре 2007 года после появления в сети интернет виде с убийством двух мужчин. Расследование было приостановлено из-за того, что виновники преступления не были найдены, но показания Тесака помогли продолжить его, отмечает издания.

Сообщается, что Марцинкевич признался в том, кто кроме него участвовал в казни.

В материалах дела говорится, что показания националиста о совершении убийств в 2003-м году подтвердили по меньшей мере два фигуранта расследования. Также благодаря показаниям фигурантов были обнаружены тела убитых, указывает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Московский суд заочно арестовал соратника Тесака Сергея Коротких.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях