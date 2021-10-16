«Ъ»: Тесак незадолго до смерти оформил девять явок с повинной по делу о серии убийств

Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до смерти в сентябре 2020 года оформил девять явок с повинной, дав показания на своих соратников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката одного из соратников Тесака Александра Тимошенко.

По словам правозащитника, в феврале прошлого года Марцинкевич признался следствию, что совершил убийство в 2007 году. Он также помог раскрыть еще два преступления 2003 года: в первом случаев в Москве националисты отрезали головы двум приезжим и отправили в СМИ заявления с требованиям закрыть границы России со странами Средней Азии; во второй раз двойное убийство было совершено в Смоленской области.

По данным газеты, Следственный комитет России завершило расследование уголовного дело в отношении целой группы соратников Марцинкевича, обвиняемых в совершении серии убийств на почве межнациональной розни (п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело в отношении порядка десяти человек было возбуждено в сентябре 2007 года после появления в сети интернет виде с убийством двух мужчин. Расследование было приостановлено из-за того, что виновники преступления не были найдены, но показания Тесака помогли продолжить его, отмечает издания.

Сообщается, что Марцинкевич признался в том, кто кроме него участвовал в казни.

В материалах дела говорится, что показания националиста о совершении убийств в 2003-м году подтвердили по меньшей мере два фигуранта расследования. Также благодаря показаниям фигурантов были обнаружены тела убитых, указывает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Московский суд заочно арестовал соратника Тесака Сергея Коротких.