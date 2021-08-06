Опубликовано видео признаний Тесака в убийствах

Опубликован фрагмент допроса Максима Марцинкевича (Тесак), на котором он рассказывает подробности убийств мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На видео он признается, что принимал непосредственное участие в преступлениях.

«Помогал привезти гастарбайтеров на базу, прятать головы. Помогал переносить тела. И потом подбрасывал головы в районе Гольяново», — говорит Тесак.

Марцинкевич был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал его виновным, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Суд также установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

16 сентября Тесака нашили мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой.

Ранее Федеральная служба безопасности России совместно с МВД пресекла деятельность двух неонацистских группировок, созданных последователями Марцинкевича.