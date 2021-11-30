В шахте «Листвяжная» из-за пожара остановили поиск тел погибших

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе снова зафиксировали возгорания. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, на пожар под землей указывают данные газоанализаторов. До этого в шахте, где погиб 51 человек, проводили дегазационные работы и искали тела. При этом, добавил Чуприян, была вероятность гибели всех 215 спасателей, работающих под землей — поэтому их решено было вывести на поверхность.

Пробы воздуха в шахте «Листвяжная» показали пятикратный рост содержания оксида углерода и увеличение доли ацетилена. Как сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, на нескольких участках шахты зафиксирован пожар, передает ТАСС.

«Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение», — пояснил он.

Перед этим в шахте проводили дегазацию – извлекали метан с очистного забоя. Однако работы пришлось приостановить из-за возгорания.

Чуприян также заявил, что в ходе спасательной операции на «Листвяжной» могли погибнуть все 215 спасателей, находившиеся под землей.

«Одновременно в шахте работали 215 спасателей. Когда люди стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода, то было принято тяжелое, но, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение о выводе. У нас был шанс загубить все 215 человек», — сказал глава МЧС.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что на шахте для предотвращения дальнейших взрывов проводят специальные работы. Бурение скважин для вывода излишков газа может занять порядка недели.

По-прежнему под землей остаются тела 40 человек — 38 рабочих и двух спасателей. Обнаружены тела 20 погибших, но по техническим причинам достать их сейчас не представляется возможным.

«Сейчас никто не может назначить конкретную дату, когда все закончится. Обстановка на шахте остается сложной», — заявил Чуприян.

Он добавил, что работы в «Листвяжной» ведутся практически вслепую – отказывает оборудование.

«Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и, как мне говорили, с периодом срабатывания каждые 2 секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую», — объяснил Чуприян.

Кто виноват

После трагедии были возбуждены уголовные дела. 27 ноября суд принял решение об аресте всех обвиняемых по делу. До конца января заключены под стражу директор предприятия Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и его коллега Сергей Винокуров.

Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок. Всем арестованным грозит до семи лет лишения свободы, вину они признавать отказываются.

Авария на шахте «Листвяжная» Беловского района Кемеровской области произошла 25 ноября. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Причиной взрыва на шахте мог стать внезапный выброс метана.

Шахта «Листвяжная» была образована в 2003 году на базе шахты «Инская». Она работает в составе компании «СДС-Уголь» миллиардера Михаила Федяева. По спискам средняя численность работников шахты — более 1,7 тыс. человек.

В апреле 2021 года проверка Сибирского управления Ростехнадзора выявила на шахте 139 нарушений. Юрлицо и более 20 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Инспекторы выявили среди прочих следующие нарушения — отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара (контроля оксида углерода) в одном из вентиляционных штреков, неисправные двери вентиляционного шлюза, неполную комплектацию противопожарного щита, неисправность аппаратуры громкоговорящей аварийной связи и оповещения.

За неделю до взрыва на «Листвяжной» выявили свыше 10 нарушений правил безопасности. Среди них — частичное отсутствие работающих датчиков уровня метана.

Впоследствии горняки заявили, что датчики газоанализаторов заклеивались скотчем по распоряжению администрации шахты. В ответ пресс-служба шахты «Листвяжная» записала видео, на котором начальник участка аэрологической безопасности заявил, что ответственные за их эксплуатацию лица не имеют возможности вскрыть аппараты и вмешаться в их работу.

Газоанализаторы, с которыми шахтеры спускаются в шахту, проходят тестирование перед выдачей, и вскрыть их без специального ключа невозможно, заверил он.