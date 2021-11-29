Шахтеры «Листвяжной» рассказали, как они работали при высоких показателях концентрации метана

Работники шахты «Листвяжная», после взрыва на которой погиб 51 человек, рассказали о постоянных нарушениях на предприятии и о способах обмана системы газовой безопасности. Тем временем в Кемеровской области ввели режим ЧС, а число пострадавших превысило 90 человек. Семьям погибших начали выплачивать компенсации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В беседе с «Лентой.ру» горняк Николай Алимов сообщил, что при повышении уровня газа электричество не выключалось. Он признался, как испытал шок, когда увидел мигание фонариков при определенной концентрации газа.

«Слышал про заклеенные датчики, но сам такого не видел. Иначе попросту бы не пошел в шахту. Я бы и другому не дал датчик заклеить, и сам бы не стал», — сказал он.

«Работать страшно»

Собеседник издания также отметил, что шахтер «не может топнуть ногой и отказаться от работы», поскольку за этим последуют крупные штрафы.

«Работать страшно, но зарплата хорошая и не надо далеко ездить. Получили наряд, переоделись и поехали. Не так просто поменять работу, не потеряв в размере оклада. Податься-то некуда», — констатировал Алимов.

По его словам, профсоюз сейчас не так активен, как прежде. «Люди уже не поднимутся, как в 90-е. У нас даже если просто с плакатом постоишь — сразу скрутят», — пояснил он. Профсоюзы предпочитают не вмешиваться в ситуацию, а просто получают свой процент, считает Алимов.

«Всех посадили в кредитную кабалу, каждый боится за свое место и лишний раз ничего не скажет», — заявил он.

Его коллега Денис Давыдов (имя изменено – «Газета.Ru») сообщил, что датчики по неизвестной причине не срабатывали.

«Немного проветрят – и дальше поехали»

«Нам говорили: «Ехать на добычу». И люди ехали», — добавил он. По его словам, начальники знали о происходящем, а замдиректора лично был в шахте за сутки до взрыва.

«Он все прекрасно видел и знал о газе, но руководству требовался уголь», пояснил шахтер.

Норма концентрации газа, при которой были разрешены работы, постоянно повышалась. «Сначала работали при 2-3% содержания метана, затем при 4%, чуть позже и вовсе при 7-8%. Доходило до того, что остановят комбайн, немного проветрят — и дальше поехали», — рассказал горняк.

По словам Давыдова, мастера газовой безопасности знали о превышении показателей.

«Они приходили, мерили газ, затем разворачивались со словами: «У-у-у, ребята! Мы пошли», — поделился он.

Проветривание в шахте было слабое, и воздуха в ней не хватало, а вентилятор не решал проблему с повышенной концентрацией газа. «Все обо всем знали заранее.

Но людям говорили: «Не будет угля — ничего не получите». Надо сделать план», — пояснил шахтер.

Давыдов отметил, что все понимали, что может случиться – но продолжали работать. Тем не менее, рабочие высказывали свои опасения начальству. За несколько дней до взрыва горняки отказались ехать в шахту при повышенных показателях, но руководство уговорило их продолжать работать при показателях концентрации метана «хотя бы до четырех с половиной процентов».

«Нас уже не было, поехали вторая и третья смены. Утром они взорвались», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Тем временем в Кемеровской области ввели режим ЧС, следует из распоряжения губернатора Сергея Цивилева.

«В связи с гибелью людей на ООО «Шахта «Листвяжная» ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - «Чрезвычайная ситуация», — отмечается в тексте документа, опубликованного на сайте правительства области.

Руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации глава региона оставил за собой. Цивилев находится на территории «Листвяжной».

Уже несколько дней горноспасатели ведут на предприятии аварийные работы по снижению взрывоопасности выработок, чтобы получить возможность дойти до предполагаемого эпицентра взрыва и поднять на поверхность тела погибших, которые еще остаются в забое. По последним данным, подняты тела 11 из 51 погибших.

Взрывы метана на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек. Среди жертв как шахтеры, так и спасатели.

Общее число пострадавших достигло 92 человек, 35 из них горноспасатели, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора «Листвяжной», арестовали на два месяца. Как сообщает ТАСС, шахта начала выплаты компенсаций семьям погибших.