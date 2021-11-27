В Кемерово заключили под стражу всех обвиняемых по делу о взрыве на «Листвяжной»

27 ноября суд принял решение об аресте всех обвиняемых по делу о взрыве на шахте «Листвяжная», после которого погибли 46 горняков и пятеро спасателей. До конца января заключены под стражу директор предприятия Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и его коллега Сергей Винокуров. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок. Всем арестованным грозит до семи лет лишения свободы, вины они не признают.

Центральный районный суд Кемерово в субботу избрал меру пресечения для обвиняемых по делу о взрыве на шахте «Листвяжная», после которого погиб 51 человек.

Директора предприятия Сергея Махракова арестовали до 25 января 2022 года, передает ТАСС. Его обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ), повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

По версии следствия, Махраков был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошел взрыв. Выступая в суде, он заверил, что не намерен бежать из страны и попросил о домашнем аресте. Своей вины он не признал.

В результате нарушений требований промышленной безопасности, допущенных Махраковым и его подчиненными, «произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке», считают в СК.

Отметим, что в 2021 году Махракова признали лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы (с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет или без такового).

Кроме того, на тот же срок арестован и заместитель директора шахты Андрей Молоствов, также не признавший свою вину.

Ходатайствуя об аресте Молоствова, следователь в частности пояснил, что тот ранее приобрел билеты за рубеж. Обвиняемый ответил, что планировал отправиться с семьей в отпуск на Мальдивы и должен был вернуться 17 декабря. Он также заверил, что бежать из России не собирался.

Дело о халатности

Центральный суд Кемерова также арестовал на два месяца главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Это дело рассматривается параллельно с основным процессом.

Семыкина обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Он не признал свою вину, ссылаясь на то, что «в шахте бывал редко и не имел возможности вести постоянный контроль ее состояния».

«Я уже объяснял следователю, я в шахте «Листвяжная» бываю один-два раза в месяц. Я не мог вести постоянный контроль с 18 по 25 ноября, 19 ноября я уже был на другой шахте», --пояснил Семыкин.

Он также заявил, что на сегодняшний день нет заключения о том, где именно произошла авария, существует несколько версий. Соответственно, как утверждает госинспектор, «нельзя говорить, что он не осуществлял проверку аварийного участка шахты».

Тем не менее, суд заключил его под стражу до 26 января 2022 года.

На тот же срок арестован и его коллега — главный госинспектор Сергей Винокуров. Он также не признал свою вину по указанной статье Уголовного кодекса.

По данным следствия, Винокуров и Семыкин без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.

Им грозит до семи лет лишения свободы (с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет или без такового).

Что привело к ЧП

Причиной взрыва на шахте мог стать внезапный выброс метана, сообщил источник в правоохранительных органах. «Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы», — указал он, добавив, что будет изучена работа датчиков на шахте, показывали ли они корректные данные по концентрации метана или нет.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ опубликовал документы последней проверки «Листвяжной» за неделю до ЧП.

В частности, они свидетельствуют о том, что за неделю до аварии на шахте выявили свыше 10 нарушений правил безопасности.

Эта проверка состоялась 18 ноября. Среди нарушений были как незначительные (в частности, не утвержденная инженером схема электроснабжения лавы), так и более существенные.

Например, не везде были установлены датчики контроля метана.

В результате начальник участка №4 Сергей Герасименок и механик Игорь Тоскунов были привлечены к административной ответственности. На состоявшемся в субботу заседании суда Герасименка также арестовали до 25 января, его обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности.

Шахта работала «без единой травмы»

Как следует из документов, эти нарушения были устранены в тот же день. По крайней мере, подписанный Махраковым документ содержит перечень предпринятых руководством мер.

Таким образом, как отмечает телеканал, документы косвенно подтверждают слова высокопоставленного инспектора Ростехнадзора, который заявил, что серьезных нарушений «по газу» на «Листвяжной» проверяющие не обнаружили.

«За сутки там никто не был. 18-го числа были инспекторы там и 11-го, последний раз были в этом забое, где произошел взрыв. 139 нарушений - это было выявлено в течение года, а не устраненные за сутки. В этот день было всего 11 или 12 нарушений, они их сразу устранили. Они вообще никакого отношения к аварии не имели, там были нарушения по транспорту. А это газ», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

По его словам, никаких нарушений, связанных с газом, там «не было уже очень давно». Шахта два года проработала «без единой травмы».

Пострадавших становится больше

Число пострадавших горноспасателей во время операции на шахте «Листвяжная» выросло до 15 человек, всех их госпитализировали. Об этом сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков.

По его словам, у всех пострадавших отравление окисью углерода, которая имеет свойство проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведет к моментальному отравлению, а в шахте концентрация была запредельной.

Он рассказал, что горноспасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. На местности находились 32 человека: пятеро из них погибли, 15 пострадали.

«Что касается спасенного сотрудника, он, очевидно, попал под струю воздуха, что позволило ему выжить», — пояснил Апальков.

Речь идет об Александре Заковряшине, которого обнаружили живым и в сознании. Он оказывал помощь коллегам в шахте. Врио главы МЧС Александр Чуприян считает его спасение чудом. Заковряшин назвал погибших героями.

Общее число госпитализированных после ЧП увеличилось до 58, проинформировали в пресс-службе правительства Кемеровской области.

Четверо пострадавших находятся в реанимации, состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое.

Тем временем поисковые работы на шахте возобновлены.