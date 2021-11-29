Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Египет и Турцию

Временно приостановить авиасообщение с Египтом предложил российский сенатор Владимир Круглый. По его оценкам, побывавшие там туристы могут привезти в нашу страну новый штамм коронавируса. Между тем, в самой республике ни одного случая заражения «омикроном» не выявили. Академик РАН Геннадий Онищенко не видит смысла «отменять рейсы», но посоветовал россиянам «посидеть дома». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дискуссия о возможном «закрытии» Египта для российских туристов возникла на фоне сообщений о распространении нового штамма коронавируса. Известно, что «омикрон»-вариант обнаружили в Ботсване и ЮАР.

Поэтому сенатор Владимир Круглый предположил, что «омикрон» возможно уже присутствует в нашей стране — его могли привезти, по мнению парламентария, побывавшие в Египте российские туристы.

Он призвал временно приостановить авиасообщение с арабской республикой.

Круглый также указал, что в России «достаточно мягкий контроль за въезжающими из-за рубежа».

«Не стоит беспокоиться»

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что россиянам не стоит беспокоиться о закрытии Египта из-за «омикрона». В беседе с РИА «Новости» она повторила данные Роспотребнадзора, согласно которым в нашей стране пока не выявили ни одного случая заражения новым штаммом, в том числе у вернувшихся из-за рубежа россиян.

«Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом осуществляется в плановом порядке, у туристов пока нет повода для беспокойства», — подчеркнула она.

По ее словам, никто в правительстве РФ или оперштабе сейчас всерьез не рассматривает вариант «закрытия Египта».

Для принятия такого решения пока нет никаких реальных предпосылок, утверждает портал Profi.Travel.

«А главное, что нет «омикрона» и в Египте.

Официальный представитель министерства здравоохранения и народонаселения страны Хоссам Абдель Гаффар заявил, что у них на данный момент не зарегистрировано ни одного случая нового варианта коронавируса. Таким образом, предположение российского сенатора не подтвердилось», — отмечает издание со ссылкой на публикацию Daily News Egypt от 29 ноября.

«Не советую летать на отдых»

Проследить за рекомендациями и сведениями, которые публикует по поводу «омикрона» Всемирная организация здравоохранения, предложил в беседе с «Газетой.Ru» академик РАН Геннадий Онищенко.

«Пока вообще ничего не закрывается. Мы видели, что ряд стран приняли такие решения, но они закрывали прежде всего Южную Африку, где это возникло. Ну а поскольку сегодня этот вирус есть и в Европе, то смысла отменять рейсы я не вижу. Другое дело, что никому не советую лететь туда на отдых. А для бизнеса, для деловых, политических, дипломатических поездок создавать препятствия я большой нужды не вижу. А нашим туристам все время говорю одно и то же.

Воздержитесь от поездок в Турцию, в Египет, еще в какую-нибудь экзотику. Посидите дома. Это будет и вам лучше, и стране», — заключил доктор медицинских наук.

Россияне, отдохнувшие в Египте, рассказали о ситуации с ограничительными мерами в этой стране. «Маски там никто не носит: ни в магазинах, ни в такси, ни в клубах. Их можно увидеть только в аэропорту, где по прилете просто показываешь бумажку об отрицательном результате ПЦР-теста. Но ее содержание по сути никто не смотрит», — пояснил «Газете.Ru» один из туристов, вернувшихся недавно из арабской республики.

Сколько стоит слетать в Египет

На этом фоне авиакомпании снизили цены на авиабилеты в Египет. Например, отправиться из подмосковного аэропорта Жуковский в Хургаду 2 декабря, обратно – 9-го рейсом «Уральских авиалиний» предлагается всего за 9,9 тыс. руб. Багаж включен в стоимость. Такие данные приводит портал TourDom.ru.

Слетать 4 декабря из Москвы на неделю в Шарм-эль-Шейх самолетом египетской авиакомпании AlMasria можно за 12,1 тыс. руб. AZUR air доставит на этот курорт в те же даты за 15,8 тыс. руб., что тоже вполне доступно для почти 5-часового перелета в каждую сторону, учитывая, что за перевозку багажа доплачивать не придется, пишет издание.

Кроме того, значительно увеличилось количество вариантов размещения на курортах. В частности, на Booking.com предлагаются свободные места в более чем 250 отелях Хургады категории 3–5* и более 100 – Шарм-эль-Шейха. «Еще две недели назад на «Букинге» было реально забронировать лишь три десятка гостиниц в Шарме, в остальных не было вакантных номеров. Очевидно, что теперь спрос просел. Но отельеры Египта пока не спешат снижать расценки», — отметил исполнительный директор компании «И-Линь Туризм» Константин Громов.

Отметим, что Египет после шестилетнего перерыва полностью «открыли» для россиян лишь в 2021 году. Все это время чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые возобновили только в ноябре, были недоступны для туристов из РФ. Авиасообщение между странами ограничили вскоре после теракта над Синайским полуостровом, произошедшего в 2015 году.