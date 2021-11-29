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В МИД России заявили, что замминистра не анонсировал новые ограничения

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел опровергло сообщения, которые появились в СМИ со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгения Иванова, что в России ожидается введение новых ограничительных мер из-за выявления нового «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентствам слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы «новых ограничениях», которые оперштаб введет из-за коронавируса», — сказали в министерстве, подчеркивая, что «подобных заявлений Иванов не делал».

Ранее агентство РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгения Иванова сообщило, что Россия рассматривает вопрос о введении новых ограничений из-за «омикрон»-штамма коронавируса.

Штамм коронавирусной инфекции, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты COVID-19. В ВОЗ позднее заявили о высокой вероятности глобального распространения мутации.

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