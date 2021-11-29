РБК: российские власти ищут замену термину «QR-код»

«Паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» и «санитарный паспорт» — такие варианты рассматривают в правительстве и администрации президента в качестве замены наименования «QR-код». Некоторые люди считают такое название «сатанинским», другие воспринимают сквозь призму ограничения свобод — в целом негативное отношение к этому термину выражают более 50%, поясняют источники РБК суть инициативы о переименовании. Подробнее об инициативе властей — в материале «Газеты.Ru».

Российские власти намерены отказаться от термина QR-код из-за негативного отношения россиян, утверждает РБК. Издание ссылается на источники, близкие к администрации президента и правительству.

Они рассказали, что в качестве нового названия документа для людей, вакцинированных от коронавируса и переболевших COVID-19,

рассматриваются такие варианты как «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» и «санитарный паспорт».

При этом использование наименования «QR-код» в публичной риторике планируется свести к минимуму.

Напомним, законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и отдельных видах транспорта внесли в Госдуму в середине ноября.

«QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как, например, флешка. С его помощью можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни.

Сам документ, который позволяет существенно расширить ограничительные меры против распространения инфекции, должен называться как-то иначе», — пояснил изданию один из федеральных чиновников.

Для того, чтобы определиться с более подходящим названием, власти запустили социологические исследования.

В публикации также отмечается, что система QR-кодов введена во многих странах, но в публичном пространстве используются другие наименования (в частности, Health pass, Covid Save Ticket, Green pass и т.п.).

Ожидается, что выбранное властями название документа впоследствии закрепят официально.

Непонятно людям

«Многие люди негативно воспринимают сам термин QR-код», — говорит другой собеседник издания, ссылаясь на закрытые опросы, которые показывают, что отрицательно к нему относятся чуть более 50% россиян.

Часть людей считают словосочетание QR-код сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод, пояснил он.

По оценкам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, само наименование QR-код и то, почему используется именно такое название, непонятно для граждан.

«Это не соответствует социальной практике людей с точки зрения повседневной жизни. Использование термина QR-код усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы», — добавил он.

Правильным соответствующий шаг властей считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что эта мысль идет в верном направлении.

«Нельзя называть «QR-кодом», надо называть по-другому. В начале пандемии было такое слово «ковидный паспорт», но тогда оно не воспринималось, и вообще любое название имеет очень большое значение. Это же бренд — понимаете, как бренд звучит, так его и будут покупать. QR-код вызывает у большинства населения резко отрицательное отношение.

Но от перемены мест слагаемых сумма не меняется, суть останется, однако название будет более благозвучное, более воспринимаемое», — заключил парламентарий.

Темпы распространения коронавируса и вакцинации

На этом фоне данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data свидетельствуют, что Россия по состоянию на 27 ноября 2021 года находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 38,10%.

29 ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов лично контролировать наращивание темпов вакцинации.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — отмечается в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

За последние сутки в России выявили 33 860 заразившихся коронавирусом, проинформировали в оперативном штабе. Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 1 209.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,85%, а коэффициент распространения инфекции в понедельник достиг 0,99, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.