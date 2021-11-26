Врио главы МЧС рассказал о выжившем в шахте «Листвяжная»

Во время работы по оценке повреждений шахты «Листвяжная» в Кузбассе горноспасатели нашли живым своего коллегу Александра Заковряшина. Это медик, который вместе с другими спасателями пошел вызволять из шахты пострадавших горняков. Заковряшина считали до этого погибшим.

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области обнаружен живым один спасатель, которого ранее считали погибшим. Сначала предполагалось, что это шахтер, но позже врио главы МЧС России Александр Чуприян уточнил, что это пропавший во время операции по поиску горняков спасатель.

«Найден живым наш спасатель — Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», — подчеркнул врио министра, добавив, что это медик, «про которого спасатели говорили, что он спасал людей, ставя там уколы».

По данным оперативного штаба на месте трагедии, найденный мужчина в сознании. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что спасатель в состоянии средней тяжести. Его госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, где его «будут подробно диагностировать».

Выживший горноспасатель был найден во время работы его коллег на аварийной шахте. Сотрудники МЧС проводят разведку, забор проб, исследование разрушений.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин сообщал, что причиной трагедии на шахте мог стать взрыв метана. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

Одна из женщин, что пришла на место трагедии рассказала корреспонденту ТАСС, что в шахте погиб ее супруг. «Нет таких слов, которые могут меня утешить. Моему мужу исполнилось 55 лет, он на этой шахте отработал 33 года, и теперь его нет со мной», — рассказала вдова одного из погибших горняков Инна Пиялкина. По ее словам, ранее муж ей жаловался, что в шахте сохраняется высокая концентрация метана. Тем не менее он продолжал работать.

На утро 26 ноября на поверхность подняли тела шести погибших. «Трое горняков (двое из них опознаны) и трое спасателей (их имена известны)», — отмечается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

По последним данным, в ЧП пострадали более 60 человек. «На 10 утра (06.00 мск) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС — 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса», — приводит ТАСС слова замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталия Хераскова.

В пятницу, 26 ноября, российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении шести горноспасателей. «Один из них найденный живым Александр Анатольевич Заковряшин. Все оставшиеся получили ордена Мужества посмертно», — сказал врио главы МЧС России.

Кроме того, к наградам будут представлены работники шахты «Листвяжная», которые после ЧП возвращались на место, чтобы спасти коллег. «Проходчики, которые в первые минуты после взрыва побежали в шахту и вытаскивали своих друзей. Мы собираем фамилии этих ребят, героев, и будем представлять их к наградам», — сказал губернатор региона Сергей Цивилев.

Что касается расследования трагедии, то председатель СК России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела, которые будут соединены в одно производство.

«Расследование ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), и ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она заверила, что ведомство займется установлением не только фактических обстоятельств, но и «более масштабных причин, которые повлекли наступление тяжких последствий и спровоцировали трагедию».

Уже прошло несколько задержаний: директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Они, как считает следствие, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.

Кроме того, в халатности подозреваются два главных государственных инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Павоохранители полагают, что в ноябре они составили акты о проверке на шахте без фактической проверки.