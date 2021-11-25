Суд приговорил к реальным срокам блогеров, угнавших «в шутку» премиум-такси

Трое граждан Казахстана — 24-летний Рамир Хасанов, 29-летний Айдын Тусупов и 31-летний Ерсин Думшебай — в конце марта угнали такси ради розыгрыша. Они вызвали автомобиль BMW на Пресненскую набережную Москвы. Двое блогеров сели в салон иномарки и попросили водителя открыть багажник, якобы чтобы помочь их другу загрузить пакеты с покупками.
Когда таксист вышел из автомобиля, один из фигурантов дела пересел за руль и дал по газам, его друг на заднем сидении заснял происходящее. Третий злоумышленник снимал на камеру уезжающую иномарку и реакцию таксиста.
«Брат, угнали машину, ребята! Что чувствуешь, братуха? <...> Куда ехать, брат?» — спрашивает на видео мужчина за рулем. Его друг отвечает, что чувствует адреналин.
Полиция отметила, что обвиняемые вернулись спустя несколько минут и пояснили водителю, что таким образом подшутили над ним. В тот же день троих блогеров задержали и обвинили в угоне машины по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК). В отношении одного из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двоих отравили под домашний арест.
Во время расследования полиция выяснила, что задержанные вели блог в социальных сетях и регулярно снимали видеоролики с различными розыгрышами.
Сегодня, 24 ноября Пресненский суд Москвы вынес решение по делу о шутке с угоном такси. Судья уточнила во время слушаний, что за рулем во время угона такси был Тусупов, на пассажирском сидении снимал происходящее Думшебай, Хасанов остался вместе с водителем. Как отметила судья, после того, как Тусупов отъехал с места на чужой машине, Хасанов, видя реакцию таксиста, сразу не объяснил происходящее. Думшебай также не пытался помешать Тусупову и вернуть машину.
«Думшебай, Тусупов, Хасанов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК, им назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — передала ТАСС представитель суда.
Именно о таком наказании, отмечает РИА «Новости», просил суд прокурор. Блогеров взяли под стражу в зале суда.
У одного из осужденных, Рамира Хасанова ранее уже были проблемы с законом из-за его пранков на родине блогера, в Казахстане. В марте 2020 года он напугал пассажиров метро Алма-Аты. Хасанов начал демонстративно кашлять в вагоне, полном людей, поднося ко рту салфетку с бутафорской кровью.
Помощник пранкера снимал реакцию окружающих, видео выложили в интернет. В итоге Хасанова арестовали на десять суток за мелкое хулиганство. Представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек назвала его действия «кощунством «ради так называемого хайпа». Юноша публично извинился за тот поступок и утверждал, что не хотел никого напугать.