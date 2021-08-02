«Отрезвит будущих шутников»: блогер получил срок за розыгрыш про COVID

Блогер Кароматулло Джаборов, снявший пранк с «приступом коронавируса» в московском метро, приговорен к колонии, его сообщники получили условные сроки. Учитывая время, отбытое гражданином Таджикистана в СИЗО, выйти на свободу он сможет уже менее чем через месяц. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал «Газете.Ru», что практика с вынесением приговоров подобным «шутникам» не должна прекращаться — напротив, по его мнению, наказания стоит ужесточить.

Приговор Джаборову

Пресненский суд Москвы назначил видеоблогеру Кароматулло Джаборову (YouTube-канал KARA PRANK) наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии. Об этом сообщил ТАСС адвокат осужденного Роман Шахманов. Государственное обвинение в ходе прений просило для Джаборова четыре года лишения свободы, для его подельников — три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Остальные соучастники [Станислав Мелехов и Артур Исаченко] получили условные сроки», — добавил юрист. В суде уточнили, что Мелехов и Исаченко приговорены к двум годами лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Таким образом, Джаборов, будучи главным «идеологом» спланированной хулиганской акции в метро и признавший свою вину, был наказан серьезнее всех, однако выйти на свободу он сможет уже через три недели — ему зачитывается время, проведенное в СИЗО.

«Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Что касается нас, то мы не будем этого делать», — подчеркнул адвокат пранкера.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с «Газетой.Ru» положительно отреагировал на приговор пранкерам. Он сравнил этот розыгрыш с «беспределом» и выразил мнение, что наказания за подобные правонарушения, а также за распространение мифов о COVID-19 необходимо пересматривать в сторону усиления — это, по его словам, «отрезвит будущих шутников».

«Срок – это нюансы, самое главное, что мы вопреки нашим традициям довели это дело до конца. Я понимаю, для кого-то это потеха, но я представляю состояние людей, которые ехали в этом вагоне, и чего этот розыгрыш стоил для их здоровья: наверняка в этом вагоне не ехали спецназовцы», — сказал он.

Преступная шутка

Поводом к возбуждению уголовного дела в отношении Джаборова, Мелехова и Исаченко стали события, произошедшие в феврале 2020 года. Тогда правоохранители в ходе мониторинга СМИ и интернета обнаружили видео пранка в столичном метро.

Задумка шутки заключалась в следующем: мужчина падал в вагоне, изображал конвульсии и судороги, а его знакомые в это время кричали, что тот болен коронавирусом.

Итогом инсценировки стала возникшая у людей паника. Некоторые пассажиры метрополитена постарались помочь «больному» мужчине, а большинство поспешили покинуть вагон, услышав, что тот болен некой опасной инфекцией, из-за чего у него якобы случился приступ. Провокация произошла 2 февраля 2020-го в электропоезде, во время следования от метро «Полежаевская» до станции «Улица 1905 года». Сообщники действовали по спланированной схеме: по сигналу Джаборова приступ изображал Исаченко, после чего к нему подбегал сам Джаборов, имитировал проверку состояния здоровья и говорил: «Коронавирус». Следом Джаборов вместе с Мелеховым, снимавшим происходящее на камеру, активно начинали создавать панику и призывать людей покинуть вагон.

Отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 8 февраля был задержан Джаборов — гражданин Таджикистана, проживающий в Москве последние семь лет и некоторое время назад решивший стать блогером, до этого работавший продавцов и кассиром. Успех пришел к Джаборову на YouTube — на канал на видеохостинге пранкера подписано свыше 43 тыс. пользователей, первые видео (тематика — по большей части социальные опросы в шутливой форме и различные розыгрыши) стали появляться год назад.

У Джаборова взяли подписку о невыезде, однако вскоре выяснилось, что он не проживает по указанному в протоколе адресу, и уроженца Таджикистана арестовали и отправили в СИЗО «Бутырка». Граждане России Мелехов и Исаченко находились под подпиской о невыезде.

Как рассказывал RT член ОНК Москвы Георгий Иванов, Джаборов изначально не понимал причин возбуждения против него уголовного дела и самостоятельно явился в полицию после вызова, то есть не скрывался, а также акцентировал внимание на том, что за несколько недель до ареста у него родился ребенок (от «гражданской супруги» в РФ, которая, как оказалось, не стала записывать на него сына, при этом на родине у Джаборова есть официальная жена), однако суд не стал смягчать меру пресечения.

Что же до того, как у блогера появилась мысль снять пранк о коронавирусе, то до этого он проводил соцопросы об отношении людей к пандемии — их итоги стали причиной к розыгрышу.

«Он говорит, что спрашивал москвичей, боятся ли они новой болезни и почему не носят маски, а опрошенные смеялись и говорили, что им безразлично все это», — говорил Иванов, добавив, что Джаборов не стал отрицать возможность возникновения паники из-за своего розыгрыша, потому якобы выбирал вагон без детей и пожилых детей —

на самом деле, на ролике видно, что в вагоне все-такие присутствовали пожилые люди, которым тяжело было покидать вагон в толпе.

Несмотря на то что Джаборов сразу не признал вину, впоследствии, уже находясь в СИЗО, он раскаялся в содеянном и принес извинения пассажирам, ставшим жертвами «глупой шутки».