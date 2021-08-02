Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме назвали «сдерживающие механизмы» российской экономики 19:43
Губерниев рад, что гимнастка Байлз выступит на олимпийском турнире в Токио 19:43
В российском городе разыграют бензопилу и блендер среди привившихся 19:39
СМИ: автобус с российскими туристами перевернулся в Турции 19:36
США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну 19:24
Немов: в личном плане гимнастам не все удалось, но главное — есть золото! 19:17
Блогер приклеил девушку к крыше Bentley и сковал наручниками в Москве 19:16
Немов: я бы вручил два золота, но по текущим правилам Аблязин проиграл 19:06
В ЕС вакцинировалась большая часть взрослого населения 19:02
В Турции задержали российских туристов по подозрению в поджогах лесов 19:00
Общество

«Отрезвит будущих шутников»: блогер получил срок за розыгрыш про COVID

В Госдуме оценили наказание устроившему «приступ коронавируса» пранкеру Джаборову

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Блогер Кароматулло Джаборов, снявший пранк с «приступом коронавируса» в московском метро, приговорен к колонии, его сообщники получили условные сроки. Учитывая время, отбытое гражданином Таджикистана в СИЗО, выйти на свободу он сможет уже менее чем через месяц. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал «Газете.Ru», что практика с вынесением приговоров подобным «шутникам» не должна прекращаться — напротив, по его мнению, наказания стоит ужесточить.

Приговор Джаборову

Пресненский суд Москвы назначил видеоблогеру Кароматулло Джаборову (YouTube-канал KARA PRANK) наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии. Об этом сообщил ТАСС адвокат осужденного Роман Шахманов. Государственное обвинение в ходе прений просило для Джаборова четыре года лишения свободы, для его подельников — три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Остальные соучастники [Станислав Мелехов и Артур Исаченко] получили условные сроки», — добавил юрист. В суде уточнили, что Мелехов и Исаченко приговорены к двум годами лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Таким образом, Джаборов, будучи главным «идеологом» спланированной хулиганской акции в метро и признавший свою вину, был наказан серьезнее всех, однако выйти на свободу он сможет уже через три недели — ему зачитывается время, проведенное в СИЗО.

«Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Что касается нас, то мы не будем этого делать», — подчеркнул адвокат пранкера.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с «Газетой.Ru» положительно отреагировал на приговор пранкерам. Он сравнил этот розыгрыш с «беспределом» и выразил мнение, что наказания за подобные правонарушения, а также за распространение мифов о COVID-19 необходимо пересматривать в сторону усиления — это, по его словам, «отрезвит будущих шутников».

«Срок – это нюансы, самое главное, что мы вопреки нашим традициям довели это дело до конца. Я понимаю, для кого-то это потеха, но я представляю состояние людей, которые ехали в этом вагоне, и чего этот розыгрыш стоил для их здоровья: наверняка в этом вагоне не ехали спецназовцы», — сказал он.

Преступная шутка

Поводом к возбуждению уголовного дела в отношении Джаборова, Мелехова и Исаченко стали события, произошедшие в феврале 2020 года. Тогда правоохранители в ходе мониторинга СМИ и интернета обнаружили видео пранка в столичном метро.

Задумка шутки заключалась в следующем: мужчина падал в вагоне, изображал конвульсии и судороги, а его знакомые в это время кричали, что тот болен коронавирусом.

Итогом инсценировки стала возникшая у людей паника. Некоторые пассажиры метрополитена постарались помочь «больному» мужчине, а большинство поспешили покинуть вагон, услышав, что тот болен некой опасной инфекцией, из-за чего у него якобы случился приступ. Провокация произошла 2 февраля 2020-го в электропоезде, во время следования от метро «Полежаевская» до станции «Улица 1905 года». Сообщники действовали по спланированной схеме: по сигналу Джаборова приступ изображал Исаченко, после чего к нему подбегал сам Джаборов, имитировал проверку состояния здоровья и говорил: «Коронавирус». Следом Джаборов вместе с Мелеховым, снимавшим происходящее на камеру, активно начинали создавать панику и призывать людей покинуть вагон.

Отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 8 февраля был задержан Джаборов — гражданин Таджикистана, проживающий в Москве последние семь лет и некоторое время назад решивший стать блогером, до этого работавший продавцов и кассиром. Успех пришел к Джаборову на YouTube — на канал на видеохостинге пранкера подписано свыше 43 тыс. пользователей, первые видео (тематика — по большей части социальные опросы в шутливой форме и различные розыгрыши) стали появляться год назад.

У Джаборова взяли подписку о невыезде, однако вскоре выяснилось, что он не проживает по указанному в протоколе адресу, и уроженца Таджикистана арестовали и отправили в СИЗО «Бутырка». Граждане России Мелехов и Исаченко находились под подпиской о невыезде.

Как рассказывал RT член ОНК Москвы Георгий Иванов, Джаборов изначально не понимал причин возбуждения против него уголовного дела и самостоятельно явился в полицию после вызова, то есть не скрывался, а также акцентировал внимание на том, что за несколько недель до ареста у него родился ребенок (от «гражданской супруги» в РФ, которая, как оказалось, не стала записывать на него сына, при этом на родине у Джаборова есть официальная жена), однако суд не стал смягчать меру пресечения.

Что же до того, как у блогера появилась мысль снять пранк о коронавирусе, то до этого он проводил соцопросы об отношении людей к пандемии — их итоги стали причиной к розыгрышу.

«Он говорит, что спрашивал москвичей, боятся ли они новой болезни и почему не носят маски, а опрошенные смеялись и говорили, что им безразлично все это», — говорил Иванов, добавив, что Джаборов не стал отрицать возможность возникновения паники из-за своего розыгрыша, потому якобы выбирал вагон без детей и пожилых детей —

на самом деле, на ролике видно, что в вагоне все-такие присутствовали пожилые люди, которым тяжело было покидать вагон в толпе.

Несмотря на то что Джаборов сразу не признал вину, впоследствии, уже находясь в СИЗО, он раскаялся в содеянном и принес извинения пассажирам, ставшим жертвами «глупой шутки».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
СМИ: автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
«Борьба нанайских мальчиков»: станет ли госдолг США мировой проблемой
Эксперты оценили вероятность и последствия дефолта США
«Криминальная эстафета»: как Зеленский и Порошенко борются за экс-судью Чауса
Почему спецслужбы Украины спорят из-за похищенного в Молдавии Чауса
Глава СК вступился за полицейского, подозреваемого в превышении полномочий
В Турции задержали российских туристов по подозрению в поджогах лесов
В ЕС вакцинировалась большая часть взрослого населения
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады
Новости и материалы
В Госдуме назвали «сдерживающие механизмы» российской экономики
Губерниев рад, что гимнастка Байлз выступит на олимпийском турнире в Токио
В российском городе разыграют бензопилу и блендер среди привившихся
США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну
Немов: в личном плане гимнастам не все удалось, но главное — есть золото!
Блогер приклеил девушку к крыше Bentley и сковал наручниками в Москве
Немов: я бы вручил два золота, но по текущим правилам Аблязин проиграл
Хоркина: рада медалям гимнастов на Играх, но можно и лучше
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП с владельцем сети АЗС в Крыму
Тихонов про Тимановскую: одной дурой в Белоруссии стало меньше
Краснодарский Минздрав проверит информацию о семье, якобы погибшей после вакцинации
Хоркина считает, что поражение гимнаста Аблязина может привести к изменению правил
В Госдепе рассказали, как афганцам получить убежище в США
Россияне решили не отказываться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров
CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии
Легкоатлетка Сидорова вышла в финал соревнований по прыжкам с шестом
Слуцкий: США пытаются прикрыть агрессию НАТО в Черном море русофобией
Все новости
«Лишь бы стране нагадить»: что в Белоруссии думают о скандале с Тимановской
В парламенте Белоруссии негативно оценили ситуацию вокруг Тимановской
Нарышкин заявил о «режиссуре» в расследовательской журналистике
Глава СВР связал издания «Проект» и Insider с британской группой Bellingcat
Профессор против идеологии: за что в США травят биологов
Преподаватель Гарварда подверглась осуждению в США после слов о двух полах
Есть шесть медалей! Десятый день Олимпиады. LIVE
Гимнасты Аблязин и Мельникова взяли серебро и бронзу в финалах на отдельных снарядах
«Прошли первый этап вакцинации»: в Краснодарском крае выясняют причину смерти трех человек
Медики не считают смерть краснодарской семьи непосредственно связанной с прививкой от COVID-19
«Я был за рулем»: В Крыму возбудили уголовное дело против предпринимателя после смертельного ДТП
Владелец сети АЗС, ставший участником смертельного ДТП в Крыму, отказался признать вину
Три месяца в темноте: американцы планируют посадку на Меркурий
США предложили совершить первую в истории посадку на ближайшую к Солнцу планету
Главный в Apple, шпионаж против Китая: самые невероятные слухи про Илона Маска
СМИ сообщили о желании Илона Маска возглавить Apple
«Шелест», «Тайфун» и «Птицелов»: чем оснащены современные ВДВ России
Уровень оснащенности ВДВ новым оружием к концу 2021 года достигнет 75%
Что спустя год известно о гибели Софии Конкиной
Адвокат Конкина сообщила, что актер ждет извинений и компенсации после гибели дочери
Родителям школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей
Выплаты на детей школьного возраста начались со 2 августа
«Им верят, как родителям»: зачем бренды тратят десятки миллионов на рекламу у блогеров
Эксперты раскрыли бюджеты рекламных кампаний с блогерами
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ива Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях