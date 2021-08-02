Суд приговорил к колонии блогера Джаборова за пранк с приступом коронавируса в метро

Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии за розыгрыш с приступом коронавируса в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Романа Шахманова.

По словам правозащитника, остальные соучастники получили условные сроки.

В феврале 2020 года Джаборова задержали по подозрению в хулиганстве. Молодой человек вместе с друзьями снял ролик в столичном метро: пранкер упал в вагоне, имитируя внезапный приступ. В полиции считают, что таким образом он спровоцировал панику среди пассажиров, которые в спешке покинули вагон.

В конце декабря дело блогера передали в суд.

Гособвинение требовало приговорить Джаборова к четырем годам колонии. Двум другим обвиняемым, Исаченко А.А. и Мелихову С.Д., гособвинение запрашивало три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.