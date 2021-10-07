В Тюмени задержаны блогеры, снявшие пранк с ограблением старушки

Полиция в Тюмени задержала троих молодых людей, устраивающих постановочное избиение старушки на улицах города и снимавших это на видео. Об этом сообщает РИА «Новости», публикуя кадры с подозреваемыми.

На видеозаписях участники имитировали ограбление и избиение пожилой женщины, в роли которой выступил один из «пранкеров».

По информации МВД, 23-летний инициатор съемок и его 18-летний помощник ранее были судимы за кражу. Также выяснилось, что другой 21-летний участник уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Как уточнили в полиции, все задержанные за пранки нигде не работают.

Во время следственных действий один из задержанных рассказал, что целью их пранка было проверить реакцию жителей Тюмени. В результате были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство».

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