Законопроекты об обязательных QR-кодах рассмотрят в декабре

Внесенные правительством в Госдуму законопроекты, в числе которых поправки об обязательных QR-кодах в транспорте и общественных местах, могут рассмотреть в декабре. При этом ограничения на проезд в общественном транспорте уже тестируется в нескольких регионах России — в Казани это спровоцировало конфликты в автобусах и метро.

В этом месяце законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов для посещения транспорта и общественных мест принят на федеральном уровне не будет. Как стало известно ТАСС, рассмотрение инициативы в первом чтении, как ожидается, пройдет не ранее 14 декабря. Перед этим профильный комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции соберет все отзывы и предложения и обсудит их.

Оба проекта — о QR-кодах в общественных местах и на транспорте — были внесены на рассмотрение в Госдуму правительством.

Несмотря на это, в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь пока отсутствует тема с обязательными QR-кодами.

О том, что такие инициативы выдвинуты, стало известно 12 ноября. Подчеркивалось, что эта мера — экстренная в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране на фоне ухудшения ситуации с пандемией, и, как предполагается, действовать она будет до 1 июня 2022 года.

В первом варианте поправок предлагается отменить возможность предоставления гражданином ПЦР-теста для посещения общественных мест. Люди, у которых отсутствует один из трех вариантов QR-кода, смогут посещать места по отрицательному ПЦР-тесту до 1 февраля 2022-го, после это будет отменено, и посещение станет возможно только привитым, обладателям медицинского отвода или переболевшим. Для иностранцев, привитых незарегистрированными в РФ вакцинами, по-прежнему действует отдельный регламент.

При этом перечень объектов, на которые будут распространяться такие ограничения в случае принятия законопроекта, смогут устанавливать региональные власти.

«По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», — заметили в кабинете министров.

Вместе с этим предлагается принять изменения, согласно которым наличие QR-кода станет необходимым на междугородных и международных рейсах. Проверять наличие QR-кода будут при продаже билетов. Как и в случае с поправками для общественных мест, иностранные граждане смогут воспользоваться этими видами транспорта при предъявлении ПЦР-теста.

Подобные меры ранее уже применялись или применяются сейчас в отдельных регионах РФ.

Так, летом в Краснодарском крае действовали ограничения, согласно которым сначала заселяться в гостиницы туристам можно было при наличии QR-кода, медотводе или отрицательном ПЦР-тесте, однако позже их ужесточили — единственной возможностью посетить курорты стал только сертификат о вакцинации.

Продлилось, впрочем, это недолго. Участники туристического рынка выступили категорически против из-за риска срыва туристического сезона, и функцию с ПЦР-тестами местные власти вернули.

Однако прямо сейчас на Кубани QR-коды стали обязательными для посещения широкого спектра общественных мест, то есть ПЦР-тест альтернативой больше не является. Это заведения общепита, торговые центры, фитнес-центры и спортзалы, отдельные категории магазинов и прочее. Распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева вступило в силу с 20 ноября, действовать оно будет по меньшей мере до 18 января 2022-го. Аккаунты Кондратьева в социальных сетях впоследствии массово атаковали противники этой меры.

Алгоритм с предъявлением QR-кодов для проезда на общественном транспорте людям старше 18 лет в настоящий момент тестируется в двух регионах России — в Татарстане и в Камчатском крае. В Татарстане, например, это вылилось в ряд инцидентов с кондукторами и многочисленные попытки пройти в транспорт без сертификатов. В «Метроэлектротрансе» обещают привлекать к ответственности пассажиров, из-за которых задерживается транспорт.

В мировой практике система с QR-кодами на транспорте во времена пандемии распространена в Канаде, Китае, Франции и других странах.