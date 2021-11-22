В Казани из транспорта высадили почти 800 человек из-за отсутствия QR-кодов

Проверка QR-кодов у пассажиров автобуса на остановке общественного транспорта «Энергетический университет» в Казани, 22 ноября 2021 года

Обязательная с понедельника проверка QR-кодов в общественном транспорте Казани привела к многочисленным задержаниям пассажиров и отказам в их перевозке. Конфликты в транспорте доходят до драк с применением перцовых баллончиков, резко возрос спрос на такси, на остановках транспорта дежурит полиция.

В социальных сетях и местной прессе появились многочисленные сообщения о конфликтах между пассажирами общественного транспорта и кондукторами, которым вменили в обязанности проверку QR-кодов о вакцинации против коронавируса в Казани с понедельника 22 ноября.

В частности, утром в 31-м автобусе у станции метро Аметьево в ответ на просьбу предъявить QR-код пассажир ударил кондуктора и брызнул ему в лицо из перцового баллончика, написало казанское издание Бизнес Online». На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. В автобусе 43-го маршрута пассажир, попытавшийся воспользоваться чужим проездным, ударил кондукторшу по лицу. Пострадавшую госпитализировали с переломом носа.

В первой половине дня из трамваев и троллейбусов в Казани было высажены около 800 человек, сообщил «Метроэлектротранс Казань».

Двух пассажиров наземного электротранспорта забрали в полицию, еще 18 покинули транспорт самостоятельно. В метро зафиксировано 126 человек, которые пытались пройти без QR-кодов, у 17 пассажиров они оказались недействительными, у семи — просроченными. Пассажиры без QR-кодов, отказывающиеся покидать транспорт, стали причинами остановки движения трамваев — чтобы вывести их силой, водителям приходится ждать приезда полиции.

Жители города отмечают, что с началом проверок в автобусах стало меньше пассажиров, и надеются на скорое завершение рейдов.

«На остановках стоят женщины в желтых сигнальных жилетах — похоже, их прислали из комитета по транспорту. Они проверяют QR-коды при посадке в автобус. Полиция стоит тоже», — описал «Газете.Ru» ситуацию в городе житель Казани по имени Марат.

— Я езжу на работу на общественном транспорте. Знакомая кондуктор мне посоветовала по возможности дня три никуда не ездить, пока эта ситуация не уляжется».

В ближайшие три дня рейды будут однозначно, а сегодня даже в автобусах большой вместимости утром было всего несколько пассажиров, добавил он.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу мэрии Казани с вопросами о ходе рейдов, на момент публикации ответ в редакцию не поступил. Официальный представитель минтранса Татарстана Наиля Клевлеева сообщила, что общественный транспорт в первый день введения QR-кодов работает без проблем.

«Ни к какому коллапсу не привело. Все работало, я сама в общественном транспорте ехала, все нормально, спокойно, люди адекватные, они были готовы. Может, какие-то единичные случаи были, но люди знали, что с сегодняшнего дня только по QR-кодам проезд в общественном транспорте», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

На фоне невозможности воспользоваться общественным транспортом для горожан, не имеющих кодов, в Казани возрос спрос на такси.

Агрегаторы признают рост числа заказов, но при этом отрицают, что вслед за активностью пользователей возросли и цены.

«Резкого роста повышающего коэффициента не наблюдается, и тарифы в регионе также не менялись. Ситуация в пределах уровня, который соответствует текущим погодным условиям и времени года», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Яндекс.Такси».

При этом корреспондент «Газеты.Ru», попытавшийся заказать такси в Казани через приложение «Яндекс Go» после полудня, обнаружил, что повышенный спрос наблюдается на все виды тарифов, кроме «Бизнеса».

«С самого утра и по текущий момент мы отмечаем возросший спрос на поездки на такси среди пользователей DiDi в Казани. В целом количество заказов в DiDi в Казани выросло почти на четверть по сравнению с прошлым понедельником», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе DiDi.

Сервис заказа такси «Максим» подготовился к этой ситуации — активных водителей на линии сегодня больше, чем обычно, уточнили «Газете.Ru» в пресс службе агрегатора.

«Утром в Казани количество заказов было сопоставимо с прошлым понедельником, а днем поступает больше, чем обычно. Причины могут быть разные. Возможно, людям с QR-кодами просто не понравились утренние сложности в общественном транспорте», — отметили в сервисе «Максим».

Тем временем казанцы начали объединяться в специально созданных чатах, чтобы передвигаться по городу. В мессенджерах жители города активно ищут попутчиков для совместных поездок в разные районы. Водители и потенциальные пассажиры рассказывают о предполагаемом маршруте и ищут попутчиков для совместных поездок. Судя по отметкам о вступлении членов в группу, эти чаты стали резко набирать новых участников именно в понедельник, с момента введения обязательны QR-кодов на транспорте.

«Водитель, выезжаю через 20 мин. Могу подхватить с улиц Вишневского, Волкова, Бутлерова, от КИСИ, мед. универа, КАИ. Еду по Ершова, Сибирский тракт, Губкина. Кому нужно ехать, голосуйте на дороге. Водители будут подхватывать, если по пути. Неравнодушных много», — написал один из пользователей в телеграм-канале «Вахитовский. Подвези товарища».

Аналогичные каналы созданы и для других районов города. Кроме того, в Казани появились волонтеры, предлагающие подвезти сограждан бесплатно.

«Ценник на такси был 500 рублей в 8.30 по тому маршруту, по которому я ехала с волонтером. Но цена это не запредельная — во время Чемпионата мира по футболу была в два раза выше», — рассказала «Газете.Ru» жительница Казани по имени Елена.