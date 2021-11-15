Попова назвала единственный регион, где растет число больных коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на минувшей неделе впервые за два месяца снизился уровень заболеваемости COVID-19. По ее мнению, помогли жесткие ограничения: закрытие общепита и ТЦ, введение QR-кодов. В то же время, Попова указала на опасное положение пожилых старше 65 лет, среди них заболеваемость пока не падает.

«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема», — указала она во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова уточнила, что заболеваемость не растет в 43 регионах. Еще в 33 наблюдается незначительный рост. «Только один субъект сегодня находится действительно в фазе роста, имея превышение над российскими показателями, – это Амурская область», — добавила глава Роспотребнадзора.

По ее информации, «предыдущие две недели характеризовались ростом [заболеваемости] на 2%». Сегодня Роспотребнадзор зарегистрировал снижение уровня заболеваемости по стране на 2%. В Москве рост заболеваемости замедлился на 23%.

Попова уточнила, что сдержать распространение коронавируса помогли ограничения, как задействованные во время нерабочей недели, так и после нее. Среди них запуск QR-кодов и увеличение охвата тестирования на COVID-19. «Меры, которые были приняты на предыдущей неделе, когда только вводились QR-коды, когда останавливалась работа крупных торговых центров и общепита, – все это позволяет сегодня стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были приняты, эффективны», — считает специалист.

Она указала, что благодаря принимаемым мерам Россия находится ниже 93-го места в мире по общему числу заболевших с начала пандемии. По охвату тестирования страна занимает четвертое место в мире, а по количеству тестов на 100 тыс. населения входит в топ-10. В ближайшее время, как предупредила Попова, Роспотребнадзор хочет увеличить охват тестирования на COVID-19, поэтому, вероятно, ежедневно будут выявлять больше новых зараженных. Прежде регионы должны были за сутки проводить 200 анализов на каждую тысячу человек, теперь будут проводить 300 анализов.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в возрастной группе старше 65-ти сохраняется опасная тенденция. Пока что заболеваемость среди пожилых не снижается, поэтому они должны как можно быстрее привиться от коронавируса. Попова указала, что вакцинацию среди пожилых россиян надо срочно ускорить.

Попова также пояснила, что этой осенью, несмотря на новую вспышку заболеваемости, люди, по большей части, переносят COVID-19 легче тех, кто заразился во время вспышки прошлой осенью. «Если в прошлом году из всех зарегистрированных и в сутки, и на пике каждый пятый-шестой заболевший выявлялся сразу с пневмонией, то <...> сейчас среди зарегистрированных каждый восьмой-девятый выявляется сразу с признаками пневмонии – или пневмонита», — сравнила Попова. Она объяснила это также мерами по борьбе с коронавирусом, которые позволяют сдержать рост тяжело заболевших.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 15 ноября сообщил, что сейчас на стационарном лечении находятся 246 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.

В середине сентября уровень заболеваемости в России начал резко расти, тогда суточная заболеваемость приблизилась к 19 тыс. случаев. В октябре эпидемиологическая ситуация продолжила ухудшаться, с 14 октября ежедневное число новых заболевших превысило 30 тыс. Вместе с заболеваемость выросла и смертность среди зараженных. Последний раз рекордное число умерших зарегистрировали 13 ноября, когда умерли 1241 человек с COVID-19.

На этом фоне вице-премьер Татьяна Голикова предложила вновь объявить нерабочие дни, чтобы сдержать распространение инфекции, ее поддержало правительство. На федеральном уровне нерабочий период длился с 30 октября по 7 ноября, местные власти могли продлевать его на свое усмотрение. Кроме того, в России стали ужесточать ограничительные меры, так, к началу ноября все регионы объявили о введении системы QR-кодов (в последних субъектах она заработает к середине декабря).

За последние сутки в России выявили 38,8 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число переболевших в стране превысило 9 млн. Умерли за минувшие сутки, по подсчетам оперативного штаба, 1 211 человек. Общее число умерших от коронавируса превысило 256 тыс.