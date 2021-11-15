В Думе подтвердили выдачу QR-кодов болевшим COVID-19 бессимптомно

Госдума рассматривает законопроекты о введении QR-кодов на федеральном уровне. Если их примут, коды станут обязательны по всей стране в общественных местах, поездах и самолетах. Перевозчики и пассажиры ранее критиковали подобные меры, однако власти настроены позитивно. Что думают о кодах в Кремле, Думе и правительстве — в обзоре «Газеты.Ru».

«Неизбежное решение»

То, что отдельные регионы (например, Татарстан и Хабаровский край) по собственной инициативе уже запустили QR-коды, в том числе на транспорте, доказывает, что меру нужно распространить на всю страну, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Здесь прежде всего кабинет министров исходит из того, что нужно законодательное оформление действий [по введению QR-кодов] на федеральном уровне. И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений [кабмина]», — указал он.

Песков попросил журналистов не забегать вперед с вопросами о том, как будут работать коды после принятия соответствующих законов. Пресс-секретарь пояснил, что Дума только начала работать над необходимыми документами.

Вопрос сложный, нужно обсудить детально

Внесенный правительством законопроект об использовании QR-кодов при посещении общественных мест разошлют властям регионов, сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Спикер Госдумы Володин уточнил, что законопроекты о QR-кодах направят в регионы, Общественную и Счетную палаты, Совфед до 14 декабря включительно.

Васильев отметил, что дата первого чтения, на которых депутаты рассмотрят предлагаемые изменения, определена, но не уточнил число. Депутаты от ЕР пока не приняли решение по законопроекту. Васильев пояснил, что они были вынуждены прервать обсуждение вопроса на президиуме фракции, чтобы сдать ПЦР-тесты и отправиться на заседание Совета Думы.

«Вопрос сложный, поэтому мы его хотели бы обсудить детально», — пояснил Васильев.

Глава фракции указал, что о позиции ЕР итак можно судить по самому высокому в парламенте проценту вакцинированных депутатов. Депутат Госдумы от ЕР Виктор Селиверстов заявил, что его фракция поддержит введение кодов.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что законопроекты затрагивают жизнь и здоровье граждан, поэтому они будут «максимально тщательно» рассмотрены и доработаны, «если это потребуется». Он добавил, что бессимптомно переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 смогут получить QR-код при подтверждении диагноза. «У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР, соответственно, QR-коды не получат», — пояснил Хубезов.

Он добавил, что в текущей версии предложенных законопроектов не говорится о каком-либо необходимом уровне антител для получения QR-кода.

Высоко эффективные

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что система QR-кодов доказала свою эффективность.

«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов показала себя высокоэффективной. Мера «QR-код в обмен на услугу» заметно сдерживает заболеваемость», — сказал он во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В интервью ТАСС Мурашко также призвал применять уголовные и административные меры против медиков, которые подделывают сертификаты о вакцинации. Он признал, что среди медработников есть те, кто «пытается обмануть систему». «Медики — такие же люди, как и все остальные, не лучше и не хуже. Кто-то пытается обмануть систему, за вознаграждение или без. Наверное, внутренняя культура должна со временем поменяться, и тогда подобное станет невозможным, но это не случится в мгновение ока», — считает министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна с тем, что введение QR-кодов относится к решениям, которые успешно предотвращают распространение инфекции. «Как мы видим, меры, которые были приняты на предыдущей неделе, когда только вводились QR-коды, когда останавливалась работа крупных торговых центров и общепита, – все это позволяет сегодня стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были приняты, эффективны», — сообщила она во время заседания президиума Координационного совета .

Попова указала, что вскоре будет установлен четкий срок, за который человек, сдавший ПЦР-тест на коронавирус, должен получить результат. По ее словам, время доставки пробы в лабораторию становится не более 24 часов. «Вносятся изменения в документы, сегодня будут зарегистрированы в Минюсте, о том, что время доставки пробы в лабораторию становится не более 24 часов. И здесь очень важный элемент: 24 часа до доставки, 24 часа после и не более этого времени для выявления того или иного инфекционного больного, больного коронавирусной инфекцией или инфицированного человека», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Некоторые перевозчики критиковали введение QR-кодов в транспорте из-за неясности того, как будет выглядеть процедура их проверки, и на чьи плечи ляжет выросшая из-за ограничений финансовая нагрузка. Общероссийское объединение пассажиров, в свою очередь, опасается что использование кодов замедлит использование транспорта и вызовет перегрузку транспортной системы, а также разорит перевозчиков.