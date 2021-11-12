«Ъ»: на продажу выставили данные 500 тысяч покупателей справок о вакцинации

Персональная информация о человеке, чьи данные попали в базу покупателей справок о вакцинации, стоит на черном рынке всего около 30-40 рублей. При этом и покупателю, и продавцу поддельного сертификата грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения. Поэтому купивших фейковые сертификаты людей могут попытаться шантажировать мошенники.

Персональные данные россиян, купивших поддельные справки о вакцинации от коронавируса и «нужные» результаты ПЦР-тестов, размещены в даркнете. Об этом в пятницу, 12 ноября, пишет газета «Коммерсантъ». В базе содержится информация о более чем 500 тыс. человек – все они проживают в Московском регионе.

Сведения о гражданах, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации, начали продавать на теневых форумах и в Telegram-каналах.

База из 1 тыс. строк стоит $120 (около 8,5 тыс. руб.) и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства «клиента», а также дату получения сертификата.

В ней также содержатся данные ОМС граждан, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 рублей.

По оценкам экспертов, такая база могла быть собрана на сервисах по продаже фейковых справок, которые запущены именно для этих целей и дальнейшего шантажа пользователей.

«Попавшим в базу гражданам может грозить уголовная ответственность — приобретение поддельного сертификата о вакцинации наказывается по ч. 3 ст. 327 УК РФ – «Подделка документов».

Максимальное наказание для покупателей составляет до одного года лишения свободы. Для продавцов – до двух лет,

поскольку их действия квалифицируются по ч. 1 той же статьи, в которой предусматривается ответственность за изготовление и сбыт поддельных документов», — пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

Продажи поддельных сертификатов о прививках начали расти на фоне постепенного открытия границ в мае и отпускного сезона, а затем — в период нового локдауна в ноябре. Предлагающие незаконную услугу сайты появляются практически каждый день.

«Неудивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов», — отметил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.

Преступники могут предлагать услуги по удалению персональных данных из этой базы, а также создавать ресурсы, где граждане смогут проверить свои сведения на предмет их наличия в уже утекших базах.

«Наивно полагать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой»,

— констатирует директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

«Покаяться и сделать настоящую прививку»

В Госдуме ранее предложили объявить «амнистию» для купивших сертификаты о вакцинации от коронавируса. Зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что среди них найдутся те, кто захочет сделать прививку, поэтому не стоит наказывать таких людей.

«Им нужно дать определенный срок в течение двух недель, может быть месяца, чтобы они пришли, покаялись и сделали прививку уже настоящую. Это правильно. Не надо людей наказывать, каждый своим руководствовался принципом, или боязнью, или еще что-то, или авось пронесет», — полагает он.

С 8 ноября в России начал действовать новый единый стандарт сертификатов о вакцинации против COVID-19. В обновленной версии несколько изменений: теперь сертификат содержит более полную информацию о владельце, включая паспортные данные, СНИЛС и полис ОМС.

Появился также раздел, в котором указаны сведения о наличии возможных противопоказаний к иммунизации. Там отражается статус и срок противопоказаний и наименование медицинской организации, выносившей это решение.

Кто покупает справки

В Москве приобрести поддельный сертификат о вакцинации можно за 12 тыс. рублей. Эту сумму на условиях анонимности «Газете.Ru» назвала одна из сотрудниц кредитно-финансового учреждения. Женщина призналась, что липовая справка помогла ей получить премию на работе, размер которой в несколько раз превысил расходы на «покупку».

На одном из мошеннических сайтов от имени несуществующей «Федеральной организации по борьбе с COVID-19» обещают правительственные выплаты — для их начисления якобы достаточно ввести данные получателя и все реквизиты банковской карты, включая CVV-код.

Другая жительница столицы сообщила «Газете.Ru», что ей предложили оформить поддельный сертификат о вакцинации в ближайшей поликлинике по месту жительства.

«Мы привились. А ты?!»

Пользуется широким спросом соответствующая услуга и за пределами Москвы, в том числе – и в медицинских кругах. На этой неделе стало известно, что доцент Омского государственного медуниверситета Ольга Широкова, которая в конце октября скончалась от коронавируса, подделала сертификат о вакцинации.

«Работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти подлинность этих документов не была подтверждена», — пояснил проректор вуза Николай Николаев, отвечая на вопросы студентов в соцсетях.

Портрет умершего преподавателя ранее разместили в ОмГМУ на коллаже «Мы привились. А ты?!» После сведений о поддельном сертификате фотографию женщины убрали оттуда.

Выявить тех, кто купил поддельный сертификат, поможет тест, разработанный в Центре им. Гамалеи. Директор научного учреждения Александр Гинцбург сообщил «Известиям», что зачастую пациенты в критическом состоянии все же признаются, что не вакцинировались, а покупали фейковые справки. По его словам, их доля в реанимациях составляет до 80%.