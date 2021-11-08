В Госдуме предложили «амнистию» для купивших сертификаты о вакцинации от коронавируса

Зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что если среди россиян, которые купили QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса найдутся те, кто захочет сделать прививку, их не стоит наказывать. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Кто условно купил QR-код или сертификат о вакцинации, дать определенный срок в течение двух недель, может быть месяца, чтобы они пришли, покаялись и сделали прививку уже настоящую. Это правильно. Не надо людей наказывать, каждый своим руководствовался принципом или боязнью, или еще что-то, или авось пронесет», — сказал Леонов.

С 8 ноября в России начал действовать новый единый стандарт сертификатов о вакцинации против COVID-19.В обновленной версии несколько изменений. Теперь сертификат содержит более полную информацию о владельце, включая паспортные данные, СНИЛС и полис ОМС. Появится также новый раздел, в котором указаны сведения о наличии возможных противопоказаний человека к иммунизации. Там отражается статус и срок противопоказаний и наименование медицинской организации, выносившей это решение.

Сертификат доступен на двух языках — русском и английском. Его можно получить как в электронном, так и в бумажном виде.