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В Госдуме предложили «амнистию» для купивших сертификаты о вакцинации от коронавируса

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что если среди россиян, которые купили QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса найдутся те, кто захочет сделать прививку, их не стоит наказывать. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Кто условно купил QR-код или сертификат о вакцинации, дать определенный срок в течение двух недель, может быть месяца, чтобы они пришли, покаялись и сделали прививку уже настоящую. Это правильно. Не надо людей наказывать, каждый своим руководствовался принципом или боязнью, или еще что-то, или авось пронесет», — сказал Леонов.

С 8 ноября в России начал действовать новый единый стандарт сертификатов о вакцинации против COVID-19.В обновленной версии несколько изменений. Теперь сертификат содержит более полную информацию о владельце, включая паспортные данные, СНИЛС и полис ОМС. Появится также новый раздел, в котором указаны сведения о наличии возможных противопоказаний человека к иммунизации. Там отражается статус и срок противопоказаний и наименование медицинской организации, выносившей это решение.

Сертификат доступен на двух языках — русском и английском. Его можно получить как в электронном, так и в бумажном виде.

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Коронавирус 2019-nCoV
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