Центр им. Гамалеи разработал тест, определяющий подлинность вакцинации от COVID

В разработавшем «Спутник V» центре им. Гамалеи заявили, что создали тест, который позволяет выявлять подлинность вакцинации от коронавируса. Он реагирует на аденовирус, присутствующий только у реально привитых граждан. Проблема поддельных документов о вакцинации и QR-кодов остро встала с началом нового локдауна в России: в МВД заявляли о сотнях уголовных дел из-за подделки документов.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создал специальный тест, который поможет установить, действительно ли человек прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом «Известиям» сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, тест на наличие антител к мембранному белку аденовируса Ad26 позволяет определить, прививался ли человек «Спутником V» или «Спутником Лайт»: этот аденовирус входит в состав обеих вакцин и выполняет функцию транспортировки в клетки фрагмента коронавируса SARS-CoV-2.

Гинцбург отметил, что в естественной среде аденовирус Ad26 очень редко встречается у людей.

«Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что вакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — заявил вирусолог.

В центре им. Гамалеи уже около месяца проводятся такие тесты с кровью пациентов из реанимаций ковидных госпиталей. «Некоторые, уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы», — отметил Гинцбург.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что новый тест не сможет выявлять факт вакцинации двумя другими российскими препаратами от коронавируса — «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».

«КовиВак и «ЭпиВакКорона» этим тестом выявляться не будут. По крайней мере, «ЭпиВакКорона» применяется очень мало. Производство «КовиВак» достаточно сложное. В результате эти вакцины особого значения у нас не имеют. Они не повлияют на поддельные сертификаты», — рассказал он.

Альтштейн в целом критически высказался о разработанной новосибирским центром «Вектор» вакцине «ЭпиВакКорона». Он назвал ее «несчастьем», поскольку препарат оказался неэффективным и не вырабатывает антител к коронавирусу. «Если на «ЭпиВакКорону» будут брать поддельные сертификаты, тогда это то же самое, что прививаться этой вакциной. Отличий тут нет», — заключил эксперт.

По его мнению, разработанный центром им. Гамалеи тест не будет массово применяться по отношению к вакцинированным, потому что нацелен не на выявление факта прививки, а на обнаружение мошенников, которые продают поддельные сертификаты. «Тесты будут использовать как научное исследование, но вести каждого человека и проверять, вакцинировался он или нет, конечно, не будут. Проверить каждого вакцинированного невозможно, тест-то непростой», — пояснил эпидемиолог.

Проблема поддельных сертификатов о вакцинации активно обсуждается с прошлой недели. По сообщению компании Group-IB, с сентября они обнаружили в сети более 3 тыс. предложений по продаже сертификатов (в 20 раз больше по сравнению с летом 2021-го). Отдельно продаются QR-коды, справки на наличие или отсутствие антител к коронавирусу, положительные или отрицательные ПЦР-тесты.

В МВД 2 ноября сообщали, что в России за последние четыре месяца возбудили более 500 уголовных дел о поддельных прививочных сертификатах и других документах, связанных с COVID-19. По запросу полиции заблокировано более 2 тыс. интернет-ресурсов, предлагавших поддельные документы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подделку сертификатов о вакцинации неприемлемой. Вице-премьер Татьяна Голикова напоминала, что люди, подделывающие сертификаты о прививке, не только нарушают закон, но и несут ответственность за распространение коронавирусной инфекции в стране.

В конце октября Гинцбург уже говорил, что 80% людей, заявлявших о вакцинации «Спутником V» и после этого перенесших COVID-19 в тяжелой форме, в итоге признавались, что купили сертификаты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что только 2-5% прошедших полный курс вакцинации россиян заражаются коронавирусом.