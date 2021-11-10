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Общество

Сколько еще россиян должны пройти вакцинацию

Голикова рассказала, что в России должны привиться еще 22 млн человек

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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Россиянам нужно продолжить участвовать в прививочной кампании, считает вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, достичь коллективного иммунитета в 80% удастся, если 22 млн россиян пройдут полный курс вакцины и 9 млн граждан пройдут ревакцинацию. В противном случае, Россия уйдет на круг ревакцинации.

В России могут упасть темпы прироста коллективного иммунитета, если необходимое количество россиян не сделает прививку от коронавируса в ближайший месяц. Такой прогноз сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, нужно, чтобы 22 млн жителей страны прошли вакцинацию, а 9 млн — ревакцинацию. В этом случае получится достичь коллективного иммунитета в 80%. Если план не выполнить, то России «придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за того, что люди, которые в более ранние сроки вакцинировались, у них подойдет ревакцинация», добавила Голикова на совещании с Владимиром Путиным.

Пока средний уровень коллективного иммунитета перевалил за 48%. «Показатель [коллективного иммунитета] <...> складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан», — отметила глава ведомства. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщал, что около 53% россиян сделали прививку, или 62 млн человек. При этом переболевшими за все время пандемии числятся 7,6 млн граждан страны.

По словам Голиковой, наиболее благоприятные результаты наблюдаются в Республике Тыва, Московской области, Карелии, Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге. «Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях», — сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что эксперты в медицинской сфере настаивают: для полноценной защиты населения необходим коллективный иммунитет в 90-95%. Но российские власти пока оставляют «планку не менее 80 процентов».

При этом изначально предполагалось, что для установления контроля над пандемией коронавируса необходимо, чтобы антитела были у 60-70% взрослого населения страны.

В свою очередь президент России Владимир Путин напомнил, что если задержать достижение коллективного иммунитета, то могут возникнуть проблемы.

«В связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку», — пояснил свое мнение глава государства.

Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить то, что она недавно ему говорила по этому вопросу. По его мнению, важно, чтобы эти разъяснения услышали не только министры, но и все население России.

Голикова отметила, что от отношения россиян к вакцинации и ревакцинации зависит уровень напряженности в медицинской системе. Говоря об этом, она подчеркнула, что отечественные препараты от коронавируса эффективны и безопасны. «Это подтверждено не только нашей страной, это подтверждено и в мире, где используют вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», — добавила она.

Что касается состояния загруженности медиков сейчас, в настоящее время более 80% коек для больных коронавирусом заняты. Всего в России развернуто более 300 тыс. таких коек, большая часть из них оснащена подачей кислорода.

«В целом по стране было занято 82,8% коек. У 41 региона занятость коек сегодня составляет выше среднероссийского показателя, но многие регионы осознанно держат и резерв коек, и страхуются, чтобы при росте госпитализации они были застрахованы наличием коек», — подчеркнула Голикова.

Заболеваемость

Вице-премьер также отчиталась о заболеваемости в стране. По ее словам, последние три дня снижаются темпы прироста новых заболевших.

«По итогам 44-й недели, которая как раз была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1 процента, тогда как неделей раньше это было 8,7 процента», — добавила она.

За сутки в России обнаружили 38 058 новых случаев коронавируса по всей стране. При этом у 8,4% из них не было никаких проявлений заболевания. За сутки умерли 1 239 человек, выздоровели 34 565 пациентов.

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