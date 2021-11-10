Полиция задержала вора Турикелу, которого разыскивали 28 лет

В Московской области полиция задержала грузинского вора в законе, известного как Турикела или Мамука Кахетинский. Его разыскивают на родине и в Белоруссии, причем в Грузии Турикела находится в розыске еще с 90-х годов. В попытке скрыться от правосудия криминальный авторитет бежал в Россию и поменял имя. В 2000 году его пытались убить конкуренты из воровского мира, однако Кахетинский выжил, а его неудавшегося киллера отправили в колонию больше чем на 20 лет.

В подмосковном селе Павловская Слобода полиция задержала вора в законе, известного в криминальной среде как Турикела или Мамука Кахетинский. Об этом сообщил портал «Прайм Крайм», специализирующийся на криминальной хронике, он же опубликовал оперативное видео с задержанным.

Мужчину, которого издание называет Кахетинским, задержали 8 ноября сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Мужчина сообщил, что родился 9 марта 1970 года в Грузии, сейчас является гражданином России. Зарегистрирован он в Ростове, но постоянно там не живет. При допросе отказался отвечать, является ли вором в законе.

«Я не отвечаю на такие вопросы», — говорит задержанный на видео.

Убийство полицейского и бегство в Россию

В досье «Прайм Крайм» говорится, что Турикела родился 21 января 1971 года в грузинском селе Карсубани, Кахетинский регион. При рождении получил имя Мамука Леванович Шубитидзе. В криминальной среде начал путь еще в юном возрасте — в 19 лет его задержали в городе Лагодехи по подозрению в нанесении тяжких травм. Спустя два года в том же городе будущий авторитет вновь попадает в сферу внимания полиции — его задерживают за автоугон и незаконное ношение оружия. До уголовных дел оба раза не доходит, и Шубитидзе отпускают на свободу. Однако в 1993 году он совершает куда более серьезное преступление — убивает полицейского. Его объявляют в розыск, и Шубитидзе бежит в Россию, где меняет имя на Давид Бараташвили. В каком году он получил российское гражданство, из открытых источников неизвестно.

Кахетинский становится вором в законе

Мамуку «короновали» как вора в законе в 1997 году в Москве, при этом присутствуют известные в преступном мире грузинские авторитеты. Одним из «крестных отцов» Кахетинского, а также его ближайшим соратником стал Горо Тристан (настоящее имя Тристан Сичинава). МВД включало Тристана в первую десятку «крестных отцов» российского преступного мира. Он входил в число наиболее влиятельных грузинских воров в законе и был известен как «угольный король», который в 90-е участвовал в криминальной войне за контроль над Кузбассом. Сичинавы уже нет в живых, в 2005 году он умер от сердечной недостаточности в Тбилиси в возрасте 66 лет.

Пользуясь поддержкой Тристана, Кахетинский отправился покорять Западную Сибирь. Вместе они, в частности, контролировали криминальный мир Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. До 2004 года Кахетинский постоянно жил в Новосибирске, где в 2000 году поучаствовал в лишении звания вора в закона крупнейшего сибирского авторитета Клима (Сергей Клементьев). По одной из версий он попытался полностью подчинить себе Новосибирск, по другой — не поделился с московскими ворами прибылью. Так или иначе, для Клима история закончилась плачевно — конкурирующая группировка выяснила, что он служил в армии и скрыл этот факт. Клементьев потерял титул авторитета, а Мамука Кахетинский лично избил опозоренного вора.

Покушение

Как выяснили оперативники, «раскоронование» Клима мог инициировать именно Мамука. Он сам хотел получить контроль не только над регионами, но и над Новосибирском, который к тому времени уже был поделен. Разобравшись с Климом, Шубитидзе решил взяться за Александра Трунова , лидера ОПС (организованное преступное общество) «Труновские». Эту группировку называли самой крупной в Сибири и одной из самых мощных в России, ее лидер жил в Новосибирске, там же набирали большую часть членов ОПС. Мамука начал требовать от Трунова, чтобы тот поделился средствами на содержания криминальных структур и заключенных. Тот в ответ решил убить Кахетинского. Вдобавок к этому, по одной из версий, которую когда-то проверяли сибирские оперативники, устранить Мамуку Трунова попросил пострадавший от Кахетинского Клим.

Покушение на Турикелу было совершено в 2000 году в его день рождения, которое бандит праздновал с друзьями на даче в Новосибирской области. Во главе праздничного стола посадили почетного гостя — авторитета Баграда Гелашвили по прозвищу Заза. В итоге нападавшие ошибочно расстреляли его из автомата вместо Кахетинского. Мамука был ранен в руку, а Гелашвили погиб. За покушение на Кахетинского судили Анатолия Радченко, известного по клике «Челентано». У «труновских» он был главным по устранению неугодных банде людей и руководил бригадой киллеров. В 2019 году Новосибирский областной суд приговорил Радченко к 24 годам колонии строго режима и штрафу в 1 млн руб. (всего Челентано признали виновным в организации четырех убийств и трех покушений). В прошлом году Верховный суд России на полгода снизил срок и отменил штраф.

Несмотря на известность в криминальном мире и нашумевшую историю с покушением, в России на Кахетинского не заводили уголовных дел. По данным «Прайм Крайм», его неоднократно задерживали, но всякий раз отпускали. Так, в 2000 году Мамука был задержан в новосибирском кафе «Русь» во время воровской сходки. Примечательно, что вместе с тогда еще живым Тристаном они пытались спрятаться от оперативников в шкафу, но безрезультатно.

Оживление в розыске Шубитидзе принесла Белоруссия. В республике его обвинили в угрозе убийством, краже, поджоге и насилии в отношении представителя власти. Как отмечает «Прайм Крайм», правонарушения Мамука совершил в прошлом году в Минске. В связи с розыском в Белоруссии Кахетинского и задержали под Москвой. Теперь он отправлен под предэкстрадиционный арест, вора должны выдать Белоруссии.