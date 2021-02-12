Вор в законе по кличке Турок арестован в Москве
Полина Рутковская
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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали вора в законе Андрея Торкунова по кличке Турок, сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.
По данным издания, Торкунов был задержан в рамках расследования уголовного дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста.
В настоящее время Торкунов находится в следственном изоляторе, ему грозит до 15 лет лишения свободы, указано в сообщении.
17 декабря 2020 года вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский, совершил побег из здания суда во Владимире.