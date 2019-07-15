Расправился с семьей депутата? Задержан вор в законе Шишкан

В Подмосковье задержан «вор в законе» Олег Медведев, до смены фамилии — Шишканов. Известного по прозвищу «Шишкан» криминального авторитета подозревают в причастности к убийству депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и ее семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

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Операция по задержанию Медведева прошла на его даче, уточнил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией. Криминального авторитета также проверяют на причастность к другим преступлениям. Как сообщили «Газете.Ru» в Басманном районном суде Москвы, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Медведева. Заседание по ходатайству СК пройдет в 16.00.

В пресс-службе суда уточнили, что Шишканова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Она была введена в России в апреле 2019 года. Максимальное наказание по данной статье — лишением свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

Отметим, что Шишкан является одним из самых известных и авторитетных славянских воров в законе — коронован он был в 1992 году. Ряд СМИ со ссылкой на источники называют его лидером российского преступного мира — этот пост он занял после того, как «вор в законе» Шакро Молодой сел в тюрьму на 10 лет. Сам Шишканов еще в 1980-х годах был помещен в изолятор на 10 лет за умышленное убийство. Последний раз силовики задерживали его 23 года назад.

Напомним, что депутат Сидорова, на причастность к убийству которой проверяют Шишкана, совмещала свою политическую деятельность с должностью гендиректора компании «Племзавод Раменское». По данным «Росбалта», занять этот пост Сидоровой помог именно Шишканов.

«Все эти активы на самом деле находятся под контролем Шишкана, он является их негласным совладельцем. Его люди забирали на реализацию большинство выращенных в теплицах цветов, им принадлежит часть земель племзавода. Шишкан имел отношение к большинству сделок по продаже недвижимости племзавода», - сообщил источник издания.

В феврале 2012 года депутат Сидорова, ее 73-летний супруг, 28-летний младший сын и 64-летняя сестра пропали. В их доме силовики были зафиксированы многочисленные следы крови. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Правоохранители не исключали, что причиной расправы над семьей могла стать служебная или предпринимательская деятельность Сидоровой.

Отметим, что одновременно с новостями о задержании Шишкана в МВД сообщили о задержании более 30 участников сходки преступного сообщества. «В рамках полученной оперативной информации в одном из ресторанов, расположенных в городе Люберцы, пресечена так называемая «сходка» участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей», — уточнили в управлении МВД России по Московской области.

По данным проекта «Baza», сходка состоялась в кафе «Дюшес». Силовики в свою очередь отмечают, что 32 задержанных мужчины доставлены в отделение полиции для установления личности, дактилоскопирования, а также проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений. «На всех граждан составлены административные протоколы по части 2, статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти», — заключили в МВД.

Между тем, по данным источника «Интерфакса», среди задержанных в Люберцах оказались несколько криминальных авторитетов — в том числе внука Аслана Усояна (Дед Хасан), который был убит в январе 2013 года.

Усоян являлся лидером преступного мира. После его гибели данный пост занял Шакро Молодой. Источник портала «Znak.com» утверждает, что на данный момент условным врио вора в законе № 1 в России считается Юрий Пичугин по прозвищу «Пичуга». Сейчас он находится под следствием по обвинению в создании преступного сообщества в период с 1992 по 1994 год.

Тем не менее «официальные» выборы главаря российского преступного мира отложены как минимум до 2024 года. По словам источника издания в криминальной среде, причиной тому — жесткая позиция федеральной власти по отношению к лидерам ОПГ.