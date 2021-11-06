Жириновский, Милонов и юрист поспорили об алиментах

Если мужчина женится во второй раз, но при этом у него не хватает денег на содержание двух семей, помощь в этом ему должно оказать государство. С такой идеей в субботу выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что выплаты алиментов первой семье в таком случае должны производиться напрямую из бюджета. Тем самым будут созданы комфортные условия для жизни всем детям, уверен политик. Эксперты с ним не согласились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил государству выплачивать алименты, если мужчина уходит из первой семьи в связи с тем, что женится во второй раз. О соответствующей инициативе глава партии написал на своей странице в Twitter в субботу, 6 ноября. Политик считает, что такую помощь нужно оказывать гражданину, если у него недостаточно средств, чтобы материально содержать сразу две семьи.

По его оценкам, в этом случае государству следует взять на себя выплату алиментов первой семье.

«Государство должно выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств на содержание двух семей. Так мы создадим комфортные условия для жизни всем детям», — полагает Жириновский.

Уходя из семьи, мужчина продолжает быть законным представителем своего ребенка, пояснили «Газете.Ru» эксперты в области семейного права. «После развода он не становится бывшим членом семьи и не передает свои полномочия по содержанию детей кому-то третьему. Как один из родителей, мужчина обязан содержать своих несовершеннолетних детей. Неважно, сколько впоследствии он еще заведет семей - две, три, пять — это не освобождает его от финансовых обязанностей по отношению к другим своим детям.

То, что он не имеет возможности обеспечивать всех своих детей, говорит только о его безответственном отношении при их производстве», — подчеркнула юрист Дарья Ахтырко.

С другой стороны, сейчас если отец не платит алименты, не имеет никакого дохода, то мама ребенка остается в крайне невыгодном положении: являясь фактически матерью-одиночкой, такие пособия она получать не вправе, поскольку есть второй родитель, указывает Ахтырко.

«И такая возможность не появляется даже после лишения такого отца родительских прав, поскольку это не освобождает его от обязанности содержать детей. Поэтому было бы целесообразным выплачивать матери пособия в случае, если алименты не уплачиваются вторым супругом более шести месяцев подряд, при этом привлекая должника по алиментам к ответственности, вплоть до уголовной», — заключила она.

Государство должно выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств на содержание двух семей. Так мы создадим комфортные условия для жизни всем детям. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) November 6, 2021

В свою очередь зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что неплательщики алиментов не должны получать государственных льгот. Более того, на них должен накладываться ряд «позорных» санкций, уверен политик.

«Я считаю, если ты не можешь выплачивать деньги своему ребенку, то нечего и жениться во второй раз. Если человек не выплачивает алименты, нужно накладывать запрет на совершение любых брачных действий. Нечего такому давать жениться, если он не может своих детей содержать. И в паспорте нужно делать специальную отметку — неплательщик алиментов. Это будет черной, позорной меткой, чем-то типа вонючего клопа, которого зашивают в паспорт, чтобы от него воняло. Неуплата алиментов должна стать тяжким преступлением и приравниваться к покушению на убийство, ведь ребенок без еды, без денег может умереть.

Если человек детей наделал и бросил, то он не мужчина, и даже не животное. Я бы вообще стирал данные [в графе] о поле и ставил бы в паспорте прочерк», — сказал Милонов.

По мнению депутата, выплата алиментов должна проходить через Единый государственный портал. «Потому что получатель алиментов очень часто остается в бесправном состоянии, если человек, который должен платить алименты, отказывается это делать. Получатель должен ходить, унизительно просить полицию… А ребенок ведь каждый день хочет кушать.

Нельзя допускать, чтобы даже на один день была просрочка по алиментам. Система контроля должна быть государственной. Можно заключать соглашения через банки, чтобы они контролировали выплаты. Если человек не выплачивает алименты вовремя, то пусть ему автоматически выдается кредит на эту сумму, которая перечисляется ребенку. А он пусть с банком разбирается сам, раз он негодяй», — резюмировал Милонов.

Как взыскивают алименты

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются с родителей ежемесячно в размере, который устанавливается судебным органом: на одного ребенка 1/4 (25%); на двоих детей 1/3 (33%); на трех и более детей 1/2 (50%) заработка и (или) иного дохода родителей.

В 2021 году основополагающие принципы начисления алиментов, подлежащих уплате в соответствии с нормами Семейного кодекса, не изменились. Если алименты начисляются на содержание детей, то их размер может быть установлен в соглашении, заключаемом между родителем, обязанным уплачивать алименты, и родителем, воспитывающим ребенка (либо его опекуном или попечителем).

При этом размер алиментов на детей устанавливается сторонами самостоятельно, но не может быть ниже, чем размер алиментов, на которые ребенок мог бы претендовать через суд.