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Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов в случае, если мужчина женится во второй раз. Об этом он написал в Twitter.

«Государство должно выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств на содержание двух семей», — заявил Жириновский.

По его мнению, таким образом будут созданы «комфортные условия для жизни всем детям».

Ранее Жириновский заявил, что государство должно выкупать детей у тех женщин, которые планируют делать аборт. По его словам, можно «закрыть все проблемы с женщинами», если предложить тем, кто не может родить и планирует «избавиться» от ребенка, «первый семейный капитал».

До этого председатель ЛДПР призвал стремиться к тому, чтобы в семье был только один ребенок.

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