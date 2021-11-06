«Не мужчина и даже не животное»: Милонов назвал неуплату алиментов покушением на убийство

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского об изменении схемы выплаты алиментов для мужчин, женившихся во второй раз. В беседе с «Газетой.Ru» депутат заявил, что неплательщики не должны получать государственных льгот. Напротив, на них должен накладываться ряд «позорных» санкций, уверен политик.

«Я считаю, если ты не можешь выплачивать деньги своему ребенку, то нечего и жениться во второй раз. Если [человек] не выплачивает алименты, нужно накладывать запрет на совершение любых брачных действий. Нечего такому давать жениться, если он не может своих детей содержать. И в паспорте нужно делать специальную отметку — неплательщик алиментов. Это будет черной, позорной меткой, чем-то типа вонючего клопа, которого зашивают в паспорт, чтобы от него воняло. Неуплата алиментов должна стать тяжким преступлением и приравниваться к покушению на убийство, ведь ребенок без еды, без денег может умереть. Если человек детей наделал и бросил, то он не мужчина, и даже не животное — животное не бросает своих детей. Нужно таким людям ставить отметку в паспорте. Я бы вообще стирал данные [в графе] «пол» и ставил бы там прочерк», — сказал Милонов.

Депутат также высказал собственные предложения по контролю за неплательщиками.

«Если брать эту тему более серьезно, то система выплаты алиментов должна проходить через Единый государственный портал, просто для контроля. Потому что получатель алиментов очень часто остается в бесправном состоянии, если человек, который должен платить алименты, отказывается это делать. Получатель должен ходить, унизительно просить полицию, полиция не будет возбуждать дело… А ребенок ведь каждый день хочет кушать. Нельзя допускать, чтобы даже на один день была просрочка по алиментам. Система контроля должна быть государственной. Можно заключать соглашения через банки, чтобы они контролировали выплаты. Если человек не выплачивает алименты вовремя, то пусть ему автоматически выдается кредит на эту сумму, которая перечисляется ребенку. А он пусть с банком разбирается сам, раз он негодяй», — заключил политик.

Ранее Жириновский предложил новую схему выплаты алиментов для мужчин, женившихся во второй раз. По мнению политика, если у россиянина недостаточно средств для материального содержания двух семей, то выплату алиментов должно взять на себя государство.