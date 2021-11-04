Бизнес-омбудсмен Титов предложил признать в России все одобренные ВОЗ вакцины

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что российским властям не стоит дожидаться признания отечественных вакцин на Западе и следует первыми разрешить иностранные препараты от коронавируса. Ранее он уже говорил, что взаимное признание вакцин позволит быстрее восстановить экономики всех стран. Пока что в России не разрешена ни одна зарубежная вакцина. «Спутник V» уже год находится на рассмотрении у ВОЗ и тоже пока не признан.

России не нужно ждать встречных шагов от западных стран и следует разрешить применять все вакцины от коронавируса, признанные Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, передает «РИА Новости».

«Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях «взаимности». Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение», — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, нужно разрешить ввоз и использование всех препаратов, которые прошли регистрацию ВОЗ. Титов добавил, что предъявлять друг другу претензии по поводу признания или непризнания вакцин можно будет уже после того, как миру удастся справиться с пандемией COVID-19.

На данный момент ВОЗ признала официально семь вакцин от коронавируса. Это американские Moderna, Johnson&Johnson, совместная разработка Германии и США Pfizer/BioNTech, британская AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac, а также индийская Covaxin. Первая российская вакцина «Спутник V» все еще находится в процессе сертификации: заявку подали еще в прошлом октябре, но летом у организации возникли вопросы к одной из фабрик в Башкирии, где производится препарат. В сентябре 2021-го процедуру приостанавливали, а в октябре опять возобновили.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что долгое признание российской вакцины связано, в первую очередь, с «конкуренцией за денежные потоки». Он отмечал, что претензий к эффективности и безопасности препарата как таковых на Западе нет (европейские эксперты и политики тоже говорили об этом), но есть рассогласование в российских и европейских процедурах проверки и бюрократии.

Титов не впервые за последние дни говорит о взаимном признании российских и иностранных вакцин. 1 ноября бизнес-омбудсмен отмечал, что разрешение применять препараты на своих территориях или хотя бы признание сертификатов о вакцинации значительно ускорит возвращение привычного ритма жизни, откроет границы, обеспечит более быстрое восстановление туристической отрасли, наиболее пострадавшей в пандемию.

Взаимно признать вакцины предлагал и российский президент Владимир Путин, выступая 30 октября на саммите G20. Он отметил, что доступ к препаратам от коронавируса все еще не могут получить нуждающиеся страны.

«Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств «двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — говорил глава государства.

2 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры о взаимном признании вакцин между Россией и Евросоюзом идут позитивно. В то же время он отметил, что называть какие-то конкретные сроки пока рано.