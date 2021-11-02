Петербуржцам, неофициально переболевшим коронавирусом, выдадут QR-коды

В Санкт-Петербурге будут выдавать QR-коды тем, кто переболел COVID-19. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на Комитет по здравоохранению города.

Предполагается, что подтвердить статус человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, горожане смогут без медицинской справки.

Получить QR-код петербуржцы смогут по положительному ПЦР-тесту.

Сейчас данный вопрос получения QR-кода не регулируется на федеральном уровне.

Письма с разрешением на выдачу QR-кодов Комитет по здравоохранению отправит в скором времени в медицинские учреждения и людей включат в регистры переболевших. Они, как ожидается, смогут получить QR-код с портала Госуслуг.

Точные сроки принятия новых мер и порядка предоставления QR-кодов жителям Петербурга не называются.

Ранее сообщалось, что МВД возбудило с июля более 500 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации.

Также в Севастополе прекращают работу блокпосты по проверке QR-кодов.