ЕС призвал Россию расследовать продажу европейских COVID-сертфикатов в сети

России необходимо отреагировать и принять меры по противодействию подделке сертификатов о вакцинации, включая зарубежные. Такое мнение в связи с появлением информации о продаже в даркнете европейских сертификатов выразили в представительстве Евросоюза. Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что кибермошенники предлагают россиянам приобрести электронные документы о вакцинации препаратом, одобренным в ЕС, за $300.

Европейский союз ожидает, что в России и других странах, в которых зафиксированы случаи продажи электронных сертификатов вакцинации на теневых площадках в сети, будут приняты соответствующие меры. Об этом РБК рассказали в представительстве ЕС в России. Уточняется, что речь идет как о российских COVID-сертификатах, так и о европейских.

«Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут приняты надлежащие меры. Если возникают подозрения в мошенничестве, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — заявили в дипмиссии.

Поводом к реагированию со стороны ЕС стало сообщение о том, что кибермошенники предлагают в даркнете российским пользователям поддельные европейские COVID-сертификаты. Об этом рассказали эксперты «Лаборатории Касперского».

По их сведениям, в даркнете на русском и английском языках есть объявления, в которых продавцы гарантируют, что европейские COVID-сертификаты подлинны. Покупателю обещают, что его внесут в соответствующую базу вакцинированных, присвоив уникальный QR-код. Его достоверность позднее можно проверить в специальных приложения вроде CovPass и CovidCheck. Документ при этом якобы выдает одна из стран Восточной Европы.

В среднем цена такой услуги составляет $300 (почти 21,5 тыс. рублей). В качестве препарата, который будет указан в сертификате, можно выбрать одну из четырех сертифицированных на территории ЕС вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson или Moderna.

По словам специалиста по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, такая практика не является чем-то новым в мире киберпреступности. Он предположил, что в действительности такие документы впоследствии не имеют официальной идентификации. Мошенники пользуются желанием граждан беспрепятственно передвигаться по миру и зарабатывают на этом.

«Еще в марте этого года мы видели объявления о продаже зарубежных вакцин от COVID-19. Позднее интерес к этой теме заметно уменьшился <...> Вероятнее всего, все подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги», — приводит слова эксперта РБК.

В России COVID-сертификаты начали выдавать с января 2021 года. В Европейском союзе соответствующая система заработала в начале июля. Между РФ и ЕС при этом нет взаимного признания сертификатов, то есть люди, привитые российскими вакцинами, в большей части стран Евросоюза считаются невакцинированными, и наоборот. С августа стороны ведут переговоры о взаимном признании сертификатов, однако на сегодняшний день решение не принято.

Как заявляли накануне в Кремле, «это сложный процесс, но мы хорошо двигаемся».

И в России, и в ЕС продажа фиктивных документов, включая как сам факт подделки сертификатов, так и их использование, регулируются на законодательном уровне. В зависимости от конкретной страны в Европейском союзе наказание варьируется от денежного штрафа до тюремного заключения. В России за использование подделки максимальное наказание достигает шести месяцев заключения, за продажу сертификатов — до двух лет.