Суд огласил сроки для фигурантов первого дела о «Зимней вишне»

Фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» вынесли приговор. Осужденные получили от пяти до 14 лет. Все они будут отбывать наказание в колониях общего режима. Их адвокаты намерены обжаловать решения суда. Оглашение приговора продолжится 8 ноября. Подробнее о судебном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Заводский районный суд Кемерова в пятницу, 29 октября, огласил сроки для фигурантов первого уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

В частности, бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (ОАО «ККК», основной собственник ТРЦ) Юлию Богданову приговорили к 14 годам колонии общего режима. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели 60 человек при пожаре в марте 2018 года.

«Богданову Юлию Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц») и ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет», — сказал судья Николай Быданцев.

Богданова находится под арестом. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства в виде наличия у нее несовершеннолетнего ребенка, состояния здоровья, возмещения ущерба 18 потерпевшим и частичного признания вины. Сторона обвинения ранее запрашивала для Богдановой в суде наказание в виде 14,5 лет лишения свободы.

Суд приговорил технического директора ОАО «ККК» Георгия Соболева к 11 годам колонии общего режима.

Гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок получила 13,5 лет колонии.

Один из охранников ТРЦ Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии.

Приговор обслуживающим систему противопожарной безопасности

Суд также признал виновными директора компании «Системный интегратор», которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина и приговорил их к 6,5 и 5,5 годам колонии общего режима соответственно.

«Полозиненко признать виновным по статье 219 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев, Никитина признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 219 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком пять лет и шесть месяцев», — огласил приговор судья.

Приговор пожарным

Кроме того, суд признал пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина виновными в халатности при тушении пожара и приговорил их к пяти и шести годам лишения свободы соответственно. Бурсину вынесен более строгий приговор, так как на него были возложены функции руководителя тушения пожара.

«Бурсина Андрея Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Генина Сергея признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком пять лет», — сказал судья Николай Быданцев.

Пожарные взяты под стражу в зале суда, так как ранее мера пресечения в отношении них была изменена с ареста на запрет определенных действий.

Последние слова

«При вынесении приговора прошу учесть непродолжительное время моей работы в ТРЦ, я трудоустроился туда за несколько месяцев до дня трагедии, считал объект безопасным, водил туда малолетнего сына», — обратился к суду технический директор ОАО «ККК» Георгий Соболев. Слова обвиняемых приводит Telegram-канал Mash.

Охранник ТРЦ Сергей Антюшин принес свои соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

«Я всей душой любила эту работу и отдавала ей все свои способности и силы. Я была уверена, что всегда и все там хорошо и надежно»,

— сказала экс-гендиректор ОАО «ККК» Юлия Богданова.

Инженер компании «Системный интегратор» Александр Никитин в ходе обращения к суду отметил, что у него всегда все исправно работало: и пожарная сигнализация, и система оповещения. По его словам, все всегда проверялось. Он принес свои извинения и попросил суд оправдать его.

«Мне очень больно за все, что здесь случилось, и такая трагедия произошла. Это невыносимо больно, и мне невыносимо больно. В связи с этой трагедией я прошу всех простить меня. Я прошу прощения у всех людей, у всего общества, у всех»,

— сказала гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок.

Обжалование приговора

Адвокаты пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина намерены обжаловать приговор. «Конечно, будем обжаловать», — сказала защитник Генина Светлана Тарасюк. С ней согласился Александр Полковников, который представляет в суде интересы Бурсина.

Адвокаты руководителей ТРЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой и Надежды Судденок также намерены обжаловать приговор суда. Апелляционную жалобу на судебное решение намерена подать и адвокат охранника ТРЦ Сергея Антюшина Анастасия Коледенко.

Оглашение приговора в рамках судебного процесса о пожаре в «Зимней вишне» продолжится 8 ноября. Напомним, в сентябре суд признал виновными всех фигурантов дела.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, среди них — двое пожарных.