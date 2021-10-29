Гендиректор «Зимней вишни» попросила прощения у всего общества за гибель людей при пожаре

Фигуранты дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» перед вынесением им приговора сказали свои последние оправдательные слова. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

«При вынесении приговора прошу учесть непродолжительное время моей работы в ТРЦ, я трудоустроился туда за несколько месяцев до дня трагедии, считал объект безопасным, водил туда малолетнего сына», — обратился к суду технический директор ТРЦ Георгий Соболев.

Охранник ТРЦ Сергей Антюшин принес свои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

«Я всей душой любила эту работу и отдавала ей все свои способности и силы. Я была уверена, что всегда и все там хорошо и надежно», — сказала бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова.

Инженер противопожарной системы в ТРЦ Александр Никитин в ходе обращения к суду отметил, что у него всегда все исправно работало: и пожарная сигнализация, и система оповещения. По его словам, все всегда проверялось. Он принес свои извинения и попросил суд оправдать его.

«Мне очень больно за все, что здесь случилось, и такая трагедия произошла. Это невыносимо больно, и мне невыносимо больно. В связи с этой трагедией я прошу всех простить меня. Я прошу прощения у всех людей, у всего общества, у всех», — сказала гендиректор основного арендатора центра Надежда Судденок.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

Ранее стало известно, что суд назначил меру наказания восьмерым фигурантам по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».