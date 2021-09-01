«Русскому языку препятствовать нельзя»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык в стране является официальным и ему нельзя препятствовать по закону. В августе огласку получили несколько случаев, когда участники «языковых патрулей» в Казахстане нападали и угрожали русскоговорящим гражданам. Один из активистов этого движения Куат Ахметов в итоге сбежал из республики — на него завели дело о разжигании национальной розни.

Русский язык в Казахстане имеет статус официального, и к языковому вопросу нужно подходить цивилизованно. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время ежегодного послания к гражданам.

Токаев напомнил, что закон запрещает мешать использованию русского языка. «Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — сказал он.

Президент сообщил, что взаимопроникновение языков и культур является реальностью и основой для толерантности и согласия. Стремление изучать казахский язык он посчитал признаком патриотизма и долгом для всех, кто связывает свое будущее с Казахстаном. В то же время Токаев не увидел ничего плохого в параллельном изучении других языков, в том числе русского.

«Граница между Россией и Казахстаном самая протяженная в мире. Русский язык — один из шести официальных языков ООН. Поэтому к этому вопросу мы должны относиться цивилизованно. Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма», — сказал глава государства.

Эти заявления Токаев сделал на фоне резонансных случаев нападений на русскоязычное население в Казахстане. В августе огласку получили несколько случаев, когда участники так называемых «языковых патрулей» провоцировали сотрудников торговли, частных и государственных организаций, говоривших на русском языке. Одним из главных инициаторов «языковых рейдов» в Казахстане был активист Куат Ахметов и созданное им движение Til Maydani («Волна языка»).

Ахметов и его сторонники проводили «проверки» в магазинах, банках, государственных учреждениях и требовали говорить с ними исключительно на казахском языке. При переходе на русский они оскорбляли, угрожали людям тем, что обратятся в прокуратуру, требовали извинений. Видео провокаций участники патрулей выкладывали на YouTube, распространяли через соцсети и мессенджеры. МВД Казахстана начало проверку роликов Til Maydani. В середине августа Ахметова задержали и оштрафовали на 145 тыс. тенге (25 тыс. руб.).

30 августа стало известно, Ахметов сбежал в Грузию после того, как в Казахстане на него возбудили уголовное дело по ст. 174 местного УК (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), по которой ему грозит до семи лет заключения.

В России Ахметову тоже запретили появляться — МВД считает, что присутствие активиста на территории страны «может угрожать общественному порядку и безопасности». На скандалы с «языковыми патрулями» отреагировала организация «Офицеры России». 23 августа они обратились к Токаеву с просьбой привлечь к ответственности нападавших на русскоязычных граждан Казахстана. «Возможно, это не связанные между собой преступления, но тенденция очевидна. И направлена она на разжигание межнациональной розни между нашими братскими народами», — говорилось в письме общественников.

Председатель «Офицеров России» Сергей Липовой говорил, что готов в составе делегации героев Советского Союза и России прибыть в Казахстан с официальным визитом, чтобы помочь стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего разжигания розни. После этого лидеры незарегистрированной казахстанской партии «Ел Тірегі» записали видеообращение к организации, в которой пообещали «уничтожить» «Офицеров России», если они прибудут в Казахстан.

Липовой назвал реакцию националистов спланированной провокацией. «Я очень удивлен и мне искренне жаль этих двух «патриотов», которые пытаются кому-то угрожать расправой. Это не имеет под собой никаких оснований. Мы в данной ситуации ждем реакции официальных властей на подобного рода заявления. Это — чистейшая провокация, наглая, спланированная», — говорил Липовой. По его словам, нападки на русскоязычное население идут на всем постсоветском пространстве, а режиссеры этих акций «сидят за океаном».

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в свою очередь, намерен разработать комплекс мер для защиты прав граждан, находящихся за границей. «Есть общая тенденция: некоторые страны бывшего СССР строят государственность на базе национализма. Это не новинка: большинство европейских стран построено на национализме. Отсюда ущемление прав человека», — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.