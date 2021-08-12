«Пещерный национализм»: в Казахстане дадут правовую оценку «языковым патрулям»

В администрации президента Казахстана назвали «недопустимыми и возмутительными» действия националистов из так называемых языковых патрулей», проверяющих в магазинах и госучреждениях, использует ли там персонал казахский язык. Автор инициативы продвижения казахского языка Куат Ахметов, в разговоре с российскими СМИ называл русскоговорящее общество «высокомерным» и признался, что обижен на русских.

Казахстан осуждает

В Казахстане активно обсуждается деятельность неофициального общественного движения Til Maydani («Волна языка»), также известного как «языковые патрули или рейды». Россия официально не комментирует возможную тенденцию с притеснением русскоязычного населения в республике. От властей Казахстана же в четверг с заявлением по поводу данных активистов выступил первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев.

Он заявил, что, несмотря на возникшую популярность вокруг такого явления, как «языковые патрули», говорить об ущемлении русского языка и русскоязычного населения в стране несправедливо. Тем не менее чиновник подчеркнул, что такие прецеденты «недопустимы и возмутительны».

«Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому что в нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются, вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации, по какому поводу: казахи, русские или представители других этносов. Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма», — заявил Абаев в интервью журналисту Александру Трухачеву в программе «Открытый диалог 2.0» на YouTube-канале KAZINFORM LIVE.

По мнению чиновника, подобные вещи происходят во всем мире, что необязательно говорит о том, поощряются ли они государством или являются тенденцией в стране. Кроме того, он указал, что, несмотря на эмоциональные заявления отдельных граждан о русском языке, факты говорят, что 90% жителей Казахстана разговаривают по-русски, а обучение 30% школьников русскому языку говорит о его востребованности.

«Разве можно по неадекватным поступкам двух-трех человек судить о положении дел в стране с 19-миллионным населением? Думаю, что нет. <…> В Казахстане работают более 23 тысяч учителей русского языка и литературы. Это больше, чем в любой другой стране в Центральной Азии. Поэтому говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо», — заключил он.

Что за «языковые патрули»

О деятельности «языковых рейдов» рассказывается на YouTube-канале «Til Maydani онлайн партиясы», который имеет более 18,5 тыс. подписчиков на видеохостинге. На роликах, которые публикуются на канале, мужчина и его единомышленники ходят по различным заведениям общепита, аптекам, магазинам и государственным учреждениям, показывая, что, по его мнению, в этих сферах присутствует некая дискриминация казахского языка, поскольку в некоторых местах вся навигация и прочие надписи исполнены на русском языке и не продублированы на казахский, а обслуживающий персонал зачастую может общаться только по-русски и не понимает казахского.

На некоторых видео акции Til Maydani («Волна языка») автор сам разговаривает на русском языке, однако по большей части выражается по-казахски и вводит в недоумение русскоговорящий персонал, который в названии роликов называет «понаехавшими русскими гастарбайтерами, не признающими законы республики и казахстанский язык» и использует такие выражения, как «русский фашизм».

Мнение среди экспертов и общественности разделилось. Часть людей, в том числе из России, идентифицирует автора канала как националиста, разжигающего межнациональную рознь. Однако у мужчины есть и поклонники, которые соглашаются с его позицией о том, что персонал сферы услуг обязан понимать и разговаривать по-казахски. Также присутствуют намеки на то, что этот человек ведет себя агрессивно и невоспитанно, и что он специально провоцирует работников.

Организатором «языковых рейдов» оказался гражданин Казахстана Куат Ахметов из города Костанай. Он пояснил, что пытается привлечь внимание к проблеме, когда говорящие на казахском языке граждане якобы не могут получить обслуживание из-за русскоязычного персонала — Ахметов утверждает, что своими действиями хочет добиться выполнения закона Казахстана о национальном языке (непонятно, что активист имеет в виду, поскольку по Конституции РК русский язык имеет такие же права, как казахский. — «Газета.Ru»). Мужчина также добавил, что считает »[русскоговорящее] общество высокомерным», поскольку приезжающие в среднеазиатскую республику россияне, как он выразился, «пренебрежительно» относятся к местному населению.

«У вас синдром «Равшана и Джамшута», вы оскорбляете таджиков, хотя они вносят какой-то вклад, строят дома. Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда. <…> Казахи знают русский язык, но приходят и казахи, которые не владеют русским языком, они хотят, чтобы у себя дома их обслужили на казахском языке», — приводит его слова RT.

Интересно, что Ахметов также работал в торговой отрасли, а объявления размещал на русском языке. На вопрос журналистов, почему он делал это, мужчина бросил трубку, пишет издание.

В Совете Федерации ранее потребовали от властей Казахстана дать правовую оценку, исходя из чего, как заявил заместитель председателя СФ Константин Косачев РИА «Новости», впоследствии должна формироваться официальная реакция Кремля. После этого директор департамента по взаимодействию со СМИ Мининформации Казахстана Чингис Токеев заявил ТАСС, что у правительства нет такого официально зарегистрированного движения, как «языковые патрули», а провокации на языковую тему, по его словам, неуместны.