В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к концу года

В Роспотребнадзоре дали прогноз относительно стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране. При этом специалисты уверены, что нынешних мер защиты (использование СИЗ, вакцинация и некоторые запреты, например, локдаун в Москве с 28 октября по 7 ноября) достаточно. Ранее в России зафиксировали 37 тыс. заболевших и более тысячи умерших только за сутки.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России станет «более спокойной» к концу года, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее она предположила, что тех ограничений, которые сейчас есть, хватит, чтобы остановить подъем заболеваемости. По ее словам, это произойдет, если россияне начнут активно вакцинироваться и тщательнее соблюдать защитные меры.

За сутки с 21 на 22 октября в России выявили более 37 тысяч зараженных, более тысячи жителей страны умерли за этот же период. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 14 регионах.

«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах», -— заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. этом регионы вправе двигать эти сроки. Так, например, в Москве выходные начнутся 28 октября. На это время в регионе перестанут работать кафе и кинотеатры, часть магазинов и пр.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такие меры необходимы для защиты здоровья граждан.

Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко резко раскритиковал людей, которые запланировали отправиться на отдых в нерабочие дни. «Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений?» — написал он в своем Telegram-канале.

Проценко отметил, что может по-человечески понять тех, кто хочет поскорее вернуться к нормальной жизни и отменить все ограничения. Но с точки зрения врача он их не понимает.

«Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места <...> Пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации», — подчеркнул он.

При этом он считает, что нерабочие дни будут объявляться до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет. По его мнению, «без паузы никак нельзя». Проценко уверен: пути два — либо массово вакцинироваться, либо массово болеть.

«При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом. Да и в системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными», — считает он.

Сейчас, как считают специалисты, наиболее надежный способ защиты от коронавируса является вакцинация от заболевания. Это подтверждается и статистически: большинство из поступивших в больницы и умерших не проходили вакцинацию, рассказывал ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.