Голикова перечислила субъекты РФ, в которых осложнилась ситуация с коронавирусом

На карте эпидемиологической ситуации в субъектах РФ нет ни одного «зеленого» региона (где уровень заболеваемости COVID-19 ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю), следует из данных оперштаба по состоянию на 22 октября. В 14 регионах России за последнюю неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась, указала вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что оптимальной защитой является вакцинация, которая проводится бесплатно.

В 14 российских регионах за последнюю неделю осложнилась ситуация с коронавирусом. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, речь идет об Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, а также о Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Оперативный штаб по борьбе с заболеванием призывает всех, кто планирует в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября служебные поездки и путешествия по стране, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф.

Голикова напомнила, что оптимальной защитой от вируса является вакцинация, которая проводится бесплатно.

В оперштабе добавили, что красный цвет на тепловой карте означает более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения в регионе или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет — сигнал о том, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с коронавирусом.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 22 октября, на карте по эпидемиологической ситуации в субъектах РФ нет ни одного зеленого региона.

Режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин ранее объявил о введении по всей стране режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом региональным властям предоставлена возможность реализации данной меры уже начиная с 23 октября. И многие субъекты РФ этим правом воспользовались.

Так, Воронежская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. В этот период там не будут работать предприятия сферы обслуживания, в том числе салоны красоты, кафе и рестораны.

«Не разрешена работа: ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и объектов, в которых оказываются подобные услуги, общепита», — говорится в сообщении правительства области.

Также в регионе запрещается работа физкультурно-оздоровительных комплексов, спортобъектов, фитнес-клубов, бассейнов. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, в частности торговых центров. Ограничение не распространяются на работу аптек, салонов сотовой связи, организаций продажи продуктов питания и розничных торговых точек с отдельным входом и возможностью дистанционной продажи товаров или с условием их доставки.

В детсадах будет организована работа дежурных групп. В штатном режиме продолжат работу все прививочные пункты, медучреждения будут работать для оказания помощи в неотложных ситуациях и по жизненным показаниям. Непривитым гражданам старше 60 лет предписано соблюдать режим самоизоляции. «Исключение - люди, чье нахождение на рабочем месте критически важно, а также те, кто переболел COVID-19 менее шести месяцев назад или получил второй компонент прививки (или однокомпонентную вакцину) против коронавируса с подтверждающим документом», — отмечается в сообщении.

В Саратовской области нерабочие дни установлены с 27 октября по 7 ноября — соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Радаев.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается крайне напряженной. Каждый день растет количество заболевших. Поэтому это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости. Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми. Огромное значение имеет вакцинация. Она работает — формирует иммунитет к коронавирусу. Это нужно и молодым, и людям среднего возраста, и старшему поколению.

Сегодня всем, и каждому — важно проявить особую внимательность, ответственность, соблюдать санитарные требования, чтобы защитить себя и близких», — цитирует главу региона ИА «ЖКХ-64».

В Пермском крае нерабочие дни начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября, передает РИА «Новости».

Замглавы администрации губернатора Мария Геворгян сообщила, что власти региона также намерены ввести обязательную самоизоляцию для всех непривитых граждан с 30 октября в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

В те же сроки нерабочие дни вводятся и в Нижегородской области. Согласно указу губернатора Глеба Никитина, многие организации приостанавливают работу, массовые мероприятия отменяются.

По-прежнему востребованной в подавляющем большинстве субъектов РФ остается и такая мера, как QR-коды о вакцинации от коронавируса либо перенесенном не более полугода назад заболевании. Их, в частности, с 25 октября вводят власти Адыгеи. QR-коды будут необходимы для посещения развлекательных учреждений, спортзалов и салонов красоты, следует из указа главы республики Мурата Кумпилова.

Нужен коллективный иммунитет

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас составляет 45,7%, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

«По состоянию на 22 октября, вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%», — говорится в сообщении. Ровно неделю назад этот показатель составлял 45%.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения (более 90 млн человек).

Новые максимумы заразившихся и умерших

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 37 141, что стало новым максимумом с начала пандемии.

За минувшие 24 часа от последствий заболевания скончались 1 036 человек (также новый максимум). Условная летальность осталась на уровне 2,8%.

При этом коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вновь немного снизился и составил 1,05, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 242,6 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России зарегистрировано 8 168 305 случая заражения, выздоровели 7 117 060 человек, умерли 228 453.