Мэр Москвы Собянин пояснил, зачем вводить QR-коды и объявлять нерабочие недели

Сергей Собянин рассказал, зачем необходимо введение QR-кодов. Кроме того, мэр Москвы объяснил, что объявление нерабочих дней — это вынужденная мера, чтобы защитить жизнь и здоровье людей в условиях роста заболеваемости. Какие прогнозы по распространению коронавируса дал Собянин и будут ли оказывать москвичам плановую медпомощь в ближайшие дни, — в материале «Газеты.Ru».

Мэр Москвы пояснил, что введение QR-кодов необходимо для того, чтобы люди постепенно привыкали к вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Собянин подчеркнул, что период, когда «все больше и больше людей должно привиться» требует месяцы, «не недели даже». «Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости. И, конечно, QR-коды никакого подобного эффекта не дадут», — уверен градоначальник.

Он также выразил мнение, что к концу этой недели Москва достигнет пиковых значений по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, это будут «рекордные за всю историю пандемии показатели».

«Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей», — отметил он. В период нерабочих дней будут закрыты детские сады и школы, а вузы будут работать дистанционно. Кроме того, в эти дни нельзя проводить массовые мероприятия, а работа кафе и ресторанов разрешена только на вынос.

Мэр Москвы подчеркнул, что QR-коды бессмысленно вводить на короткий срок. Минимум — полгода. Такие меры московские власти уже реализовывали летом. Тогда, по словам Собянина, «падение доходов бизнеса составляло от 20 до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд».

«Но в длительной перспективе — это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры надо вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки этих секторов экономики», — добавил он.

Градоначальник подчеркнул, что в этом году осенняя волна ОРВИ наложилась на дельта-штамм, что дает «достаточно большую синергию».

Вместе с тем Собянин добавил, что в периоды пиковой заболеваемости коронавирусом трудно оказывать плановую помощь. «В связи с тем, что вся система здравоохранения напряжена, она работает в повышенном режиме: и скорая помощь, и поликлиники, и больницы — часть из них переведены на работу с ковидом. Тем не менее мы все-таки видим возможность сохранить это важное направление не только экстренной, но и плановой помощи. Что и будет сделано», — пообещал он, отметив, что это касается и помощи онкобольным.

В настоящее время Москва занимает первое место среди российских регионов по заболеваемости. Всего в столице выявлено 1 753 847 случаев заражения инфекцией. За последние сутки заболели 8 166 жителей города. Большинство людей, у которых выявили коронавирусную инфекцию, выздоровели (1 552 735 человек), умерли 30 537 москвичей. В федеральном оперативном штабе ранее рассказали, что в Москве первым компонентом привиты 5 330 629 человек. При этом коллективный иммунитет равен 61,7%.