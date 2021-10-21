РЕН-ТВ: в квартире режиссера Белостоцкого нашли фото и видео с обнаженными детьми

Одному из режиссеров киножурнала «Ералаш» и одноименного фильма Илье Белостоцкому предъявили обвинение в педофилии. Сейчас он находится в СИЗО, передает в четверг, 21 октября, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Белостоцкого задержали еще год назад – родные режиссера все это время утверждали, что он перестал выходить на связь якобы из-за серьезных проблем со здоровьем.
Обвинение ужесточили
По данным Пресненского суда Москвы, избравшего ему меру пресечения, Белостоцкий был арестован 14 октября 2020-го. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Максимальное наказание по этой части статьи — до 10 лет лишения свободы.
»Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено», — рассказал собеседник ТАСС.
Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, расследование уголовного дела, которым занимается столичное ГСУ СК, находится на завершающей стадии. Однако его подробности пока не разглашаются.
Дома у Белостоцкого провели обыск, в ходе которого нашли фотографии и видео с обнаженными детьми — по данному факту проводится проверка.
«Заболел» год назад
Как отмечает телеканал, именно в октябре прошлого года и появились первые сообщения о «тяжелой болезни» режиссера, из-за которой он не выходит на связь – соответствующую информацию распространяли в соцсетях люди, «знакомые с ситуацией».
При этом никакие подробности «заболевания» они не приводили, призывая «даже не пытаться с ним связаться»: якобы Белостоцкому, который «лечится» в больнице, не дают в руки телефон и «он не в состоянии общаться».
Этому предшествовали утверждения о том, что режиссер «находится под присмотром матери-врача». На уточняющие вопросы интересующихся им отвечали, что Белостоцкий расскажет все подробности «сам, когда поправится».
Чем известен Белостоцкий
Илья Белостоцкий родился в Челябинске в 1973 году. Известен как режиссер, сценарист и продюсер. Организовывал выпуски телепрограмм для детей, является одним из режиссеров киножурнала «Ералаш», а также режиссером-постановщиком сериала «След».
С 2004 года он стал членом Гильдии кинорежиссеров России — в этой организации указали, что не располагают какими-либо сведениями об аресте Белостоцкого, передает РЕН-ТВ.
В правительстве РФ ранее поддержали законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Депутаты могут рассмотреть документ уже в ближайшее время.