РЕН-ТВ: в квартире режиссера Белостоцкого нашли фото и видео с обнаженными детьми

Илья Белостоцкий, «пропавший» год назад режиссер «Ералаша», находится в СИЗО с октября 2020 года. Об этом стало известно журналистам только сейчас, поскольку все это время его знакомые утверждали, что «он болен и не в состоянии общаться». Выяснилось, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии — Белостоцкому предъявлены обвинения. Режиссеру, в квартире которого нашли фотографии и видео с обнаженными детьми, грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Одному из режиссеров киножурнала «Ералаш» и одноименного фильма Илье Белостоцкому предъявили обвинение в педофилии. Сейчас он находится в СИЗО, передает в четверг, 21 октября, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Белостоцкого задержали еще год назад – родные режиссера все это время утверждали, что он перестал выходить на связь якобы из-за серьезных проблем со здоровьем.

Обвинение ужесточили

По данным Пресненского суда Москвы, избравшего ему меру пресечения, Белостоцкий был арестован 14 октября 2020-го. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Максимальное наказание по этой части статьи — до 10 лет лишения свободы.

»Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено», — рассказал собеседник ТАСС.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, расследование уголовного дела, которым занимается столичное ГСУ СК, находится на завершающей стадии. Однако его подробности пока не разглашаются.

Дома у Белостоцкого провели обыск, в ходе которого нашли фотографии и видео с обнаженными детьми — по данному факту проводится проверка.

«Заболел» год назад

Как отмечает телеканал, именно в октябре прошлого года и появились первые сообщения о «тяжелой болезни» режиссера, из-за которой он не выходит на связь – соответствующую информацию распространяли в соцсетях люди, «знакомые с ситуацией».

При этом никакие подробности «заболевания» они не приводили, призывая «даже не пытаться с ним связаться»: якобы Белостоцкому, который «лечится» в больнице, не дают в руки телефон и «он не в состоянии общаться».

Этому предшествовали утверждения о том, что режиссер «находится под присмотром матери-врача». На уточняющие вопросы интересующихся им отвечали, что Белостоцкий расскажет все подробности «сам, когда поправится».

Чем известен Белостоцкий

Илья Белостоцкий родился в Челябинске в 1973 году. Известен как режиссер, сценарист и продюсер. Организовывал выпуски телепрограмм для детей, является одним из режиссеров киножурнала «Ералаш», а также режиссером-постановщиком сериала «След».

С 2004 года он стал членом Гильдии кинорежиссеров России — в этой организации указали, что не располагают какими-либо сведениями об аресте Белостоцкого, передает РЕН-ТВ.

В правительстве РФ ранее поддержали законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Депутаты могут рассмотреть документ уже в ближайшее время.