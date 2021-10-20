Законопроект о пожизненном сроке за педофилию Госдума рассмотрит в ближайшее время

В правительстве России поддержали законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Этот вопрос широко обсуждается в стране после резонансных убийств подростков гражданами, недавно вышедшими из колоний, где они отбывали наказания за подобные преступления. Депутат Александр Хинштейн выразил надежду на то, что Госдума в ближайшее время рассмотрит инициативу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что «правительство России официально поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию». Он добавил, что ранее в поддержку законопроекта выступил и Верховный суд.

Вместе с тем Хинштейн выразил надежду на то, что Госдума в ближайшее время рассмотрит инициативу. Законопроект внесли в Госдуму еще в сентябре. Инициаторами стали депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак.

Они предлагают ввести пожизненное лишение свободы для рецидивистов-педофилов. Помимо этого, парламентарии предложили также наказывать извращенцев, жертвами которых стали двое и больше несовершеннолетних. Если этот законопроект примут, то пожизненное лишение свободы может грозить и в тех случаях, когда педофилия сопряжена с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Эта инициатива была одобрена и в СК. В начале октября, почти спустя месяц после того, как депутаты внесли законопроект на рассмотрение Госдумы, представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что принятие этого документа позволит предотвратить новые преступления в отношении несовершеннолетних.

«Ежегодно выносится порядка 50 приговоров за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, уже имеющих судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — рассказала Петренко.

По ее словам, только в этом году «в суды направлены уголовные дела, по которым у 114 фигурантов диагностирована педофилия». «Вероятность рецидивов для таких лиц существенно повышена, что является крайне опасным», — добавила она, подчеркнув, что для таких преступников нет значения, сколько несовершеннолетнему лет — степень психического и физического травмирования подростка высока.

«В связи с этим СК РФ убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысит качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних», — заключила представитель СК Светлана Петренко.

Законопроект был предложен депутатами 10 сентября. За четыре дня до этого в Кузбассе пропали две школьницы. Тела 10-летних девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемого — 41-летнего Виктора Пестерникова задержали. Его обвиняют в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. При этом, мужчина уже был осужден за изнасилование ребенка. За это он получил 10 лет строгого режима.

По мнению бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, а ныне депутата Госдумы, Анны Кузнецовой, вопрос с ужесточением наказания за педофилию, «нужно максимально быстро закрыть». «Получена максимальная поддержка, поэтому надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен», — сказала Кузнецова 7 октября.

Тема ужесточения наказания для педофилов обсуждалась неоднократно. Многие, как в частности депутаты КПРФ, выступали за смертную казнь. Так, например, в мае этого года этот вопрос поднимался вновь. После убийства 12-летней школьницы из Нижегородской области педофилом-рецидивистом, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Или, как добавила Мишонова, стоит подумать о пожизненном заключении за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

«Я за то, чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление», — сказала она в беседе с РИА «Новости».

При этом ряд депутатов Госдумы прошлого созыва были не согласны с предложением об отмене моратория на смертную казнь, который был введен в 1997 году. Это может привести к выходу России из Совета Европы.